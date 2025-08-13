台灣「平均月薪5.6萬」全球第41　亞洲四小龍墊底

▲台灣則以1870美元（約新台幣5.6萬元）排名第41位，在亞洲四小龍中敬陪末座。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

商業雜誌CEOWORLD發布全球多國薪資調查，對各國稅後平均月薪總額進行比較，結果發現，瑞士以月薪8218美元（約新台幣24.6萬元）稱霸全球，台灣則以1870美元（約新台幣5.6萬元）排名第41位，在亞洲四小龍中敬陪末座。

這份調查結果顯示，前十大高薪國家依序為：

1.瑞士：8218美元（約新台幣24.6萬元）

2.盧森堡：6740美元（約新台幣20.2萬元）

3.美國：6562美元（約新台幣19.6萬元）

4.冰島：6548美元（約新台幣19.6萬元）

5.挪威：5772美元（約新台幣17.3萬元）

6.丹麥：5749美元（約新台幣17.2萬元）

7.加拿大：5188美元（約新台幣15.5萬元）

8.愛爾蘭：4729美元（約新台幣14.2萬元）

9.荷蘭：4688美元（約新台幣14萬元）

10.新加坡：4457美元（約新台幣13.3萬元）

在亞洲區表現上，新加坡成為唯一進入前十名的亞洲經濟體，香港以3177美元（約新台幣9.5萬元）排名第22位，日本排第27位2583美元（約新台幣7.7萬元），南韓2287美元（約新台幣6.8萬元）位居第30名。台灣則是排名第41名，平均月薪1870美元（約新台幣5.6萬元）。

CEOWORLD雜誌指出，金融、資訊科技等產業薪資水準最高，行政支援、餐旅、建築業等則是相對較低。

文中提到，評估各國薪資競爭力時，通膨因素至關重要，近年許多國家都面臨高通貨膨脹率的情況，這顯著影響購買力，這波很大程度上是由疫情及其引發的供應鏈中斷造成。此外，俄烏戰爭、川普關稅、美中戰略競爭、中東緊張局勢等地緣政治風險都加劇這些問題，導致能源危機惡化並造成供應延遲。