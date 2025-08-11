台中二中傳爆炸聲「大規模停電」200學生避難　校方：12日再停課

▲台中二中11日凌晨傳出爆炸，隨後大規模停電。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中二中11日凌晨1時許發生大規模跳電事故，當時校內約有200名住宿生。根據學生回憶，當下聽到巨大聲響，隨後聞到燒焦味，部分學生一度誤以為爆炸，紛紛從宿舍緊急撤離到戶外或體育館避難。對此，校方表示，11日及12日都停課。

校方隨即啟動備用發電機，維持宿舍區的基本照明。由於發電機運轉時產生轟鳴聲與廢氣，讓部分住宿生更加不安。部分學生因體育館空氣流通不佳，甚至選擇到附近便利商店暫避一宿。

學校於凌晨與上午陸續分批通知家長協助接回住宿生，對於尚未返家的學生，則妥善安置於藝教大樓，確保休息與安全。校方於官方網站及各班群組緊急公告，協調家長與學生應對突發狀況。

由於停電至上午仍未恢復，校方於上午6時許緊急宣布暑期輔導及重修課程停課一天。部分學生因未及時接獲公告，早上到校後才發現停課，引發學生抱怨。對此，校方宣布，今日將全面檢修校內電力系統，後續是否恢復上課將視檢修進度評估。

校方進一步說明，為確保安全，12日將繼續停課，待復電後再與授課老師及學生協調重補修課程之補課時間，並將採取線上授課方式，降低學生學習影響。