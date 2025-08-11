越籍學生違規肇逃！計程車飛滾對向撞3車　「削頂」1死5傷判決曝

記者黃資真／桃園報導

桃園市龜山區去年發生一起嚴重車禍，37歲王姓多元計程車司機為了閃避違規迴轉的轎車，衝撞分隔島後整輛車噴飛，波及對向3輛自小客車，其中1輛車當場被「削頂」，造成駕駛傅姓男子不幸身亡。日前判決出爐，違規迴轉逃逸的27歲越南籍阮姓學生、王男合計以540萬元與死者家屬達成和解，阮男判1年3月、緩刑4年，王男判7月、緩刑4年。

▲越南籍男子駕車違規迴轉，多元計程車司機為了閃避，噴飛對向波及3車，總計造成1死5傷。（圖／資料照，下同）



本案發生在2024年7月14日上午11時30分，阮男駕車沿忠義路1段往長壽路方向行駛，卻逕自從最外側車道貿然往內線迴轉，當時在內側車道的王男見狀為了閃避，將方向盤往左打，結果車輛直直往分隔島衝撞，接著飛越到對向騰空轉了270度，波及到3輛自小客車。

其中一輛由傅男駕駛的轎車被「削頂」，車體嚴重變形，傅男因此受困車內，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後因顱骨開放性骨折，於中午12時54分宣告不治；肇事王男與73歲陳女、43歲吳女、20歲陳女、15歲陳女共5人受傷送醫。

檢警調查，阮男肇事後擅自逃離現場，嗣後返回現場卻拒絕報警或是通知救護車前往現場，更否認自己是肇事者，依肇事逃逸、過失致死罪起訴；王男因在限速60公里路段，以84公里超速行駛，為肇事次因，依過失致死罪起訴。

法官考量，阮男改口與王男皆認罪，且2人與傷者4人達成調解並支付完畢，也與死者家屬分別以350萬、190萬和解。而阮男表示家境貧寒、尚為學生、須扶養父母，目前打工以支付賠償金，依過失致死罪處8月，發生交通事故致人於死而逃逸罪處9月，合併處1年3月，緩刑4年；王男則表示有癌症等病況，且需扶養照顧年邁患病之雙親，依過失致死罪處7月，緩刑4年。