　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越籍學生違規肇逃！計程車飛滾對向撞3車　「削頂」1死5傷判決曝

記者黃資真／桃園報導

桃園市龜山區去年發生一起嚴重車禍，37歲王姓多元計程車司機為了閃避違規迴轉的轎車，衝撞分隔島後整輛車噴飛，波及對向3輛自小客車，其中1輛車當場被「削頂」，造成駕駛傅姓男子不幸身亡。日前判決出爐，違規迴轉逃逸的27歲越南籍阮姓學生、王男合計以540萬元與死者家屬達成和解，阮男判1年3月、緩刑4年，王男判7月、緩刑4年。

▲桃園龜山發生至少4部小客車嚴重踫撞事故。（記者楊熾興翻攝）

▲越南籍男子駕車違規迴轉，多元計程車司機為了閃避，噴飛對向波及3車，總計造成1死5傷。（圖／資料照，下同）

本案發生在2024年7月14日上午11時30分，阮男駕車沿忠義路1段往長壽路方向行駛，卻逕自從最外側車道貿然往內線迴轉，當時在內側車道的王男見狀為了閃避，將方向盤往左打，結果車輛直直往分隔島衝撞，接著飛越到對向騰空轉了270度，波及到3輛自小客車。

其中一輛由傅男駕駛的轎車被「削頂」，車體嚴重變形，傅男因此受困車內，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後因顱骨開放性骨折，於中午12時54分宣告不治；肇事王男與73歲陳女、43歲吳女、20歲陳女、15歲陳女共5人受傷送醫。

檢警調查，阮男肇事後擅自逃離現場，嗣後返回現場卻拒絕報警或是通知救護車前往現場，更否認自己是肇事者，依肇事逃逸、過失致死罪起訴；王男因在限速60公里路段，以84公里超速行駛，為肇事次因，依過失致死罪起訴。

法官考量，阮男改口與王男皆認罪，且2人與傷者4人達成調解並支付完畢，也與死者家屬分別以350萬、190萬和解。而阮男表示家境貧寒、尚為學生、須扶養父母，目前打工以支付賠償金，依過失致死罪處8月，發生交通事故致人於死而逃逸罪處9月，合併處1年3月，緩刑4年；王男則表示有癌症等病況，且需扶養照顧年邁患病之雙親，依過失致死罪處7月，緩刑4年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：戶頭剩50塊錢
快訊／沈玉琳再發聲！ 　曝轉院內幕
韓國知名飯店春光外洩！女客「裸體泡桑拿」全看光
楊柳來勢洶洶！粉專曝「各國最新預測路徑」
快訊／TPBL選秀狀元出爐　攻城獅挑中劉丞勳
重訊待宣布　上曜8月12日起暫停交易
楊柳要來了！一票南部人怕爆哀號：才剛看到太陽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

謝宜容開完庭神秘消失　「藏鏡人」助走公務通道！新北院：會處理

國3苗栗苑裡4大車連環撞2傷！交通大打結　傍晚6時還在塞

恐怖！彰化社頭土石流掏空地基　暴雨後驚現「4個大天坑」　

律師誇謝宜容「優秀公務員」提3條件爭緩刑　新北院9/18宣判

媽祖慈悲！鹿港天后宮上月才淹　霸氣捐2千萬助丹娜絲災民

直擊高雄「三角錐展示街」　禁停花招百出...副分局長喊敦親睦鄰

20歲通緝犯想搭船遊小琉球　形跡可疑遭通報當場被逮

楊柳颱風襲台機率高　海巡署：觀浪遊憩將重罰5~25萬

撞死男騎士「全車5人落跑」　台中無照肇事駕駛到案

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

謝宜容開完庭神秘消失　「藏鏡人」助走公務通道！新北院：會處理

國3苗栗苑裡4大車連環撞2傷！交通大打結　傍晚6時還在塞

恐怖！彰化社頭土石流掏空地基　暴雨後驚現「4個大天坑」　

律師誇謝宜容「優秀公務員」提3條件爭緩刑　新北院9/18宣判

媽祖慈悲！鹿港天后宮上月才淹　霸氣捐2千萬助丹娜絲災民

直擊高雄「三角錐展示街」　禁停花招百出...副分局長喊敦親睦鄰

20歲通緝犯想搭船遊小琉球　形跡可疑遭通報當場被逮

楊柳颱風襲台機率高　海巡署：觀浪遊憩將重罰5~25萬

撞死男騎士「全車5人落跑」　台中無照肇事駕駛到案

張競／3104艦進塢得切除艦艏　南海軍艦互撞是觀察戰損修護的時機

「正妹女大生」閃電進軍拍AV！　達人讚：笑容100分

BMW「新年式1系列」官網上架！售價不變、高階車型配備升級

楊柳颱風逼近！　黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

清心福全聯名變種吉娃娃推新周邊　有萌梗黑T、 行李箱貼

幕後／無視盧秀燕「考慮不選黨魁」消息　朱立倫內部會議堅持交棒

台中海洋館8/21試營運！2公共藝術品先看　鄰近景點一次收

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇？　中國「兩艦互撞」黃岩島海域

網友幫算命「今年運勢好」 趙露思虧「全錯」：好在哪！

社會熱門新聞

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

即／柯文哲、應曉薇確定繼續關　高院駁回2人抗告

顏清標父今告別式　顏寬恒捧牌位忍悲現身場

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

即／台中機車碰撞汽車！騎士噴飛送醫亡　肇事駕駛、乘客全落跑

陪伴士林人半世紀　華榮市場甜不辣老闆驟逝

名模吸2.6億善款　豪宅養狐狸嗑侯布雄

父親告別式！顏清標致詞當場激動落淚　

女奧客超商砸酒瓶、噴店員啤酒：會道歉

北車驚見家暴！男子當街拖妻影片瘋傳

台南「極樂越南」毒趴　警逮107男女

社區遊戲室有毒蛇出沒！基隆5歲童遭龜殼花攻擊

即／名模詐破億善款　狼狽戴手銬畫面曝

更多熱門

相關新聞

嘉義市轎車衝進米苔目店　駕駛一度失去意識

嘉義市轎車衝進米苔目店　駕駛一度失去意識

嘉義市西區國華街今(11)日上午11時許發生一起自撞車禍，53歲邱姓男子駕駛一輛自小客車行經國華街時，疑似身體不適，失控撞進路邊一間尚未營業的米苔目店，邱男受困車內一度失去意識，送醫搶救後已脫險，車禍原因仍有待警方調查釐清。

自小客恍神撞護欄翻車　駕駛、乘客3人受傷送醫

自小客恍神撞護欄翻車　駕駛、乘客3人受傷送醫

嘉義阿公騎車載14歲孫女…汽車碰撞「祖孫1死1傷」！

嘉義阿公騎車載14歲孫女…汽車碰撞「祖孫1死1傷」！

即／國1北上路段轎車撞護欄翻覆　2人自行爬出

即／國1北上路段轎車撞護欄翻覆　2人自行爬出

即／高雄三民區驚見浮屍　身分待釐清

即／高雄三民區驚見浮屍　身分待釐清

關鍵字：

桃園死亡車禍越南籍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面