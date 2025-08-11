6歲童飯店游泳「左腿遭排水口吸住」！母目睹愛女溺斃崩潰

▲女童在雲南省西雙版納一處度假飯店的兒童戲水池玩水時，左腿不慎被排水口吸住無法脫困，最終不幸溺斃。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日，在大陸雲南省的熱門旅遊景點西雙版納發生一起不幸的兒童戲水意外！一名6歲女童在度假飯店的兒童戲水池玩水時，左腿不慎被排水口吸住無法脫困，當眾人關閉泳池水泵救出女童時已無意識，經緊急送醫最終仍宣告不治。

綜合陸媒報導，這起事件發生在雲南西雙版納的景洪雨林公园戴斯温德姆酒店。今年7月18日，來自浙江的辛女士帶著6歲女兒悅悅（化名）跟隨旅行團一同入住了這間度假飯店。當天傍晚，辛女士帶著悅悅到飯店附設的兒童水池戲水。根據水池旁的告示，適合3至8歲兒童使用，悅悅年齡恰好符合。

然而，悲劇在18時27分悄然降臨，辛女士1分鐘前才為開心戲水的女兒拍照，回透卻發現女兒消失在水面，僅見2名玩伴在池中。她衝入水池中試圖尋找女兒，卻發現悅悅的左腿被水池的排水口牢牢吸住，無法脫困。

辛女士指出，當時現場並無任何救生員或安全員值守，經辛女士焦急求助，旁邊的小女孩跑去一旁的大泳池呼救，卻被告知安全員因「晚餐時間」已經離開崗位。直到數分鐘後，才有第一位穿制服的工作人員趕到現場，與辛女士合力但仍無法將悅悅拉出。

辛女士回憶，這名工作人員試圖手動打開排水閥降低水位，但因缺乏專用工具而失敗。隨後趕到的第二位工作人員同樣束手無策。最終，4名成年人合力拉住悅悅，配合關閉水池水泵，終於在18時38分將悅悅救出水面，但此時悅悅已無意識，左腿還出現明顯瘀傷。

酒店泳池救生員當場對悅悅進行心肺復甦和人工呼吸，但搶救無效，悅悅最終在被送往醫院後宣告不治。

辛女士認為，這起事故的直接原因，包括水池排水口上的塑料蓋網嚴重脆化、監控設備未啟用、現場無救生員員值守、施救人員缺乏專業知識等。她嚴厲批評該度假飯店在設施維護、管理制度及人員培訓方面都存在重大缺陷，要求酒店停業整頓、公開道歉，並呼籲有關部門保障公眾的知情權與監督權。

對此，戴斯溫德姆酒店工作人員出面回應稱，該起事故發生在合作的玖沐雨林水寨，與酒店分屬2個公司，因此酒店方對事件詳情「不太清楚」。辛女士則反駁稱，水寨與酒店相連，住客只要登記名字就可直接進入，認為酒店方在推卸責任。

目前，景洪市政府已主導成立了事件調查小組，針對這起事件進行深入調查。

