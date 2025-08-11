台南超狂騎士紅燈跳車「路邊尿尿」！目擊者傻眼：想不到這麼急

▲有民眾在台南街頭，目擊一名機車騎士當街撒尿。（圖／翻攝畫面）

雖說人有三急，但是文明時代，該講的禮儀與公德心還是要講。近日有民眾在台南街頭，目擊一名機車騎士，竟然趁等紅燈的時候跳下機車，褲頭一拉就開始當街撒尿，荒唐行徑讓後方司機看傻了眼，而離譜畫面也全被車上行車紀錄器拍下。

根據網路影片，這起事件發生在8月6日晚間6時24分，當時有民眾駕車行經台南市東門路二段與中華東路三段口。當他在路口停等紅綠燈時，一名身穿紅色polo衫的機車騎士正好停在他右前方，沒想到這名騎士忽然將機車熄火，踩起中柱將車停在大馬路上，異常舉動引起一旁另位騎士的關注。

沒想到，這名紅色polo衫的騎士接下來的舉動更為驚人，只見他旁若無人地站在車水馬龍的街頭，拉開褲頭就開始低頭「放水」，荒唐行為讓注視他的另位機車騎士都無奈偏頭看向遠方，而後方車裡的民眾也都看傻了眼。

事後，這段影片被後方駕駛網友放上網路上，並發文感嘆真是這名騎士真是時間管理大師：「人有三急，想不到這麼急！」

影片曝光後，引起網友紛紛留言：「拉K拉壞了？」「這麼年輕就沒有擋頭」、「有車牌可以檢舉喔」、「髒死了，隨地小便。」還有在地人指出，這名騎士停車的路口「根本就有加油站」，對於這名騎士寧願隨地小便也不肯忍個幾分鐘的行為表示不齒。

