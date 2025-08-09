　
社會 社會焦點 保障人權

車手幫詐騙還搬金塊「分到9萬」　這下超慘！法官判他賠1331萬

▲▼金條,黃金。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲黃金示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蕭姓男子當投資詐騙集團車手，原以為跑腿拿點現金就能輕鬆賺，沒想到搬的不是鈔票而是價值破千萬的金塊，而且最後只分到9萬元，蕭男被抓後，他雖喊冤「只是最底層的取款車手」但仍被法院判刑2年6月，民事部分還需賠被害人1331萬元。

判決指出，詐團去年初在LINE上釣到羅姓男子，謊稱他在「72 PRO平台」儲值抽中新股，只要補差額和分潤，就能撿到投資好康。羅男信以為真，按指示於去年3月到4月間，在高雄鳥松區某超商與蕭男多次交收，蕭男拿出假合約，5次碰面中有4次收走現金15萬到75萬元不等，另一次更是驚人，羅男竟將價值1188萬元的6塊金塊交給對方。

蕭男將所有贓款和金塊全數交給上手，只領到9萬元報酬。事後羅男驚覺遭詐，報警求助，高市警三民二分局火速逮捕蕭男。

法院審理時，蕭男庭上喊冤稱「我只是最底層的取款車手，哪有錢賠？」，但法官不採信他的辯詞，仍依3人以上共同詐欺取財罪判他徒刑2年6月，蕭男不服上訴，高雄高分院駁回上訴確定，蕭須入監服刑。

民事部分，羅男提告求償1331萬9177元，法院認為蕭男雖未直接對羅男施以詐術，但他擔任車手，負責收取受騙財物，足見他與所屬詐欺集團其他成員分工以達詐騙目的，行為與羅男所受損害間具有相當因果關係，為共同侵權行為人，因此應負連帶賠償責任，判他應賠償1331萬9177元，全案可上訴。

08/08 全台詐欺最新數據

540 2 1931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

