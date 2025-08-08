　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳　網歪樓：以後更多人去

李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

圖文／鏡週刊

中國海南省萬寧市海域上月底傳出暖心故事，警察李書達休假冒著生命危險下海，成功救回1名被暗流捲入海中的葉先生，事後葉男特地送上錦旗表達感謝。未料，李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材，不少網友留言笑稱「快救我」「李警官太帥了，我已經被迷暈倒」，甚至有網友擔心太多人想被救，該海域恐怕「以後更多人去了」。

綜合中媒報導，葉男與友人7月24日海邊遊玩時遭遇暗流，導致他失去平衡沉入海中，生命危急。正在岸邊休假的李書達敏銳察覺異常，迅速下水救援。憑藉對海況的熟悉及出色的水性，李書達合力將葉男推上礁石，再利用救生裝備將其安全帶回岸邊，最終救回一條生命。

李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

 李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

此次救援後，葉男於7月28日特地送上一面錦旗，表達誠摯感謝。而李書達也持續耐心宣導防溺水知識及急救技巧。李書達今年5月也曾於執勤期間，緊急下水成功救援另一名落水者。他表示作為警察，隨時準備在關鍵時刻出手救人，是刻在骨子裡的使命感與榮譽感，將繼續守護萬寧海域的安全。

李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

不過，帥警李書達受訪畫面近日被瘋傳，焦點全在他厚實胸肌與帥氣臉蛋，網友們紛紛歪樓留言「求李警官聯絡方式，我也想跳」「好大啊，帥，還有責任感，單身嗎」「你要是不給我李警官微信我可跳了」「想去萬寧海裡游泳」「今天鄭州漲潮了，呼叫李書達」「以後忙不過來了，天天要在海邊救人」「我愛死」。

李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

 李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）


更多鏡週刊報導
名導爆李嘉欣夫妻豪門生活不易　僅靠月領200萬過活！買個愛馬仕就沒了
泰妹腹脹怪貪吃惹禍！開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫　畫面太震憾
最棒的父親禮物！　嚴爵、楊昇達雙雙宣布升格當爸

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏色鮮豔有毒？坊間傳「3說法」辨別毒菇　醫：易誤判
偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心
江蕙染流感住院　最新情況曝光
找到了！他遭冰川「冰封28年」遺體超完好　連身分證都還在
GPT-5最強用法曝光！官方分享使用祕笈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

閃過川普「半導體組合拳」？　中芯：本土客戶「完美取代」海外對手

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳　網歪樓：以後更多人去

劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

癌症妻過世！男子轉賣止痛藥遭判「販毒罪」　他喊冤：不想浪費

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

菲總統認台海有事「無法置身事外」　陸：解決台灣問題是中國人的事

陸女子35樓墜下奇蹟救回　社區4公尺大樹攔截...掉灌木叢二次緩衝

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺　女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【香蕉大盜出沒！】猴子闖市場10秒搶完就跑 攤商嚇壞狂跺腳

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

閃過川普「半導體組合拳」？　中芯：本土客戶「完美取代」海外對手

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳　網歪樓：以後更多人去

劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

癌症妻過世！男子轉賣止痛藥遭判「販毒罪」　他喊冤：不想浪費

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

菲總統認台海有事「無法置身事外」　陸：解決台灣問題是中國人的事

陸女子35樓墜下奇蹟救回　社區4公尺大樹攔截...掉灌木叢二次緩衝

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺　女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

父親節暖心加碼！　台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博！日本小孩又怕又愛

美到捨不得用！香奈兒眼影點綴可愛符碼、愛馬仕反襯色調竟意外和諧

GD香港演唱會爆黃牛捲款潛逃！　歌迷悲喊：被騙錢還看不到偶像

李千娜睽違9年合作宋柏緯談情　報備老公黃尚禾...被噹：不敢說實話

鼻胃管變花材！高榮南院護家長輩創意插花　父親節展現生命韌性

憲法法庭受理總預算釋憲案　行政院：盼早日恢復運作實質審查

經濟部產業發展署推動企業轉型　健行科大舉辦AI加值計畫工作坊

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

大陸熱門新聞

陸配村長被解職　陸委會：沒真的申請放棄中國籍

全紅嬋體態變化遭網暴　跳水女皇：心理關難

媽媽上夜班！ 防疫人員凌晨上門抽小孩血 官方：上級要求，合法合規

立秋進補4不吃 習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」 「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

大陸僅存國府抗戰將士忠烈祠！　蔣介石題字藏玄機

微信重申：「沒有已讀功能」，以後也不會有

未滿24小時！8月5日再破史上「最短一天」紀錄 縮短1.51至1.66毫秒

菲總統認台海有事「無法置身事外」 陸：解決台灣問題是中國人的事

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

美參議院軍委會主席傳將訪台 陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺 女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面