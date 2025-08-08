海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳　網歪樓：以後更多人去

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

圖文／鏡週刊

中國海南省萬寧市海域上月底傳出暖心故事，警察李書達休假冒著生命危險下海，成功救回1名被暗流捲入海中的葉先生，事後葉男特地送上錦旗表達感謝。未料，李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材，不少網友留言笑稱「快救我」「李警官太帥了，我已經被迷暈倒」，甚至有網友擔心太多人想被救，該海域恐怕「以後更多人去了」。

綜合中媒報導，葉男與友人7月24日海邊遊玩時遭遇暗流，導致他失去平衡沉入海中，生命危急。正在岸邊休假的李書達敏銳察覺異常，迅速下水救援。憑藉對海況的熟悉及出色的水性，李書達合力將葉男推上礁石，再利用救生裝備將其安全帶回岸邊，最終救回一條生命。

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

此次救援後，葉男於7月28日特地送上一面錦旗，表達誠摯感謝。而李書達也持續耐心宣導防溺水知識及急救技巧。李書達今年5月也曾於執勤期間，緊急下水成功救援另一名落水者。他表示作為警察，隨時準備在關鍵時刻出手救人，是刻在骨子裡的使命感與榮譽感，將繼續守護萬寧海域的安全。

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

不過，帥警李書達受訪畫面近日被瘋傳，焦點全在他厚實胸肌與帥氣臉蛋，網友們紛紛歪樓留言「求李警官聯絡方式，我也想跳」「好大啊，帥，還有責任感，單身嗎」「你要是不給我李警官微信我可跳了」「想去萬寧海裡游泳」「今天鄭州漲潮了，呼叫李書達」「以後忙不過來了，天天要在海邊救人」「我愛死」。

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）

▲李書達的英勇事蹟被網路瘋傳，全因為他長相帥氣且擁有精壯身材。（圖／翻攝自抖音）



更多鏡週刊報導

名導爆李嘉欣夫妻豪門生活不易 僅靠月領200萬過活！買個愛馬仕就沒了

泰妹腹脹怪貪吃惹禍！開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫 畫面太震憾

最棒的父親禮物！ 嚴爵、楊昇達雙雙宣布升格當爸