夫妻離婚分53隻雞鴨鵝　雞多1隻！法官：煮來吃再離

▲養雞場。（示意圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

大陸四川省廣安市前鋒區代市鎮1場看似平凡的離婚官司，卻因「53隻家禽如何分配」而成為話題。近日，當地法院成功調解1起特殊的離婚財產分割案，雙方最終同意平均分配飼養多年的家禽，並將多出的1隻雞一起煮來吃，「煮雞散夥」成了這段婚姻的最後儀式。

《貴陽日報》報導，這對農村夫妻主要以務農與養殖為生，除了一棟農村自建房外，沒有其他高價值財產。由於雙方非同村村民，按當地規定，自建房不能辦理財產分割，最終矛盾焦點集中在共同飼養的29隻雞、22隻鵝與2隻鴨上。

承辦法官陳茜指出，雙方對家禽數量沒有爭議，但都認為自己在飼養過程中付出較多，因此對分配方案爭執不下。特別是這53隻家禽中，多為大小不一，還出現「單數難題」。

經過多輪調解，法官提出依大小將家禽分組平均分配，或按市價折現補償的方案。最終，面對難以公平分配的第29隻雞，法官建議「不如就煮來一起吃了吧！」令人驚訝的是，雙方居然不謀而合地同意「一起吃雞！」

這頓「散夥飯」成了這段婚姻的和平句點，也讓這起案件在鄉間傳為佳話。法院表示，農村離婚案件財產結構雖簡單，但情感糾葛往往更複雜，此案就充分體現了調解中需要兼顧法律與人情。

陳茜補充，即便對簿公堂，2人依然保有基本情誼，像是男方當日仍騎電動車送女方到法院，結束後也同意送她回家。她建議，雙方可協商未來房屋使用權，維持獨立生活的同時彼此照應，雙方也表示認同。

延伸閱讀

▸ 青鳥女神翻車3／賴清德親自光顧 青鳥書店「狂開狂倒」4年海撈6700萬公帑

▸ 貼身指導擦愛火1／林芯儀戀上健身教練 深夜私會「嘟嘴索吻」親密互動曝光

▸ 原始連結