聯合軍演剛落幕！　中俄海軍將在亞太地區「聯合巡邏」

▲中俄8月初在日本海展開「海上交流2025」（Maritime Interaction-2025）聯合軍演。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯與中國海軍艦艇，將在亞太地區展開聯合巡邏任務，並且強調並無針對任何國家。2國軍艦才剛剛在日本海完成5天聯合軍演，如今又立刻啟動新一輪軍事合作。

俄羅斯太平洋艦隊（Russian Pacific Fleet）新聞處6日聲明，「俄羅斯海軍與中國人民解放軍海軍，將組成全新的任務小組，在亞太地區執行聯合巡邏任務。」

8月1日至5日，兩國海軍才剛在日本海舉行聯合演習，包含火砲射擊、反潛艇與防空作戰、海上搜救等多個項目。最終階段，俄軍大型反潛驅逐艦「特里布茨海軍上將號」（Admiral Tributs）、輕型護衛艦「響亮號」（corvette Gromky），以及中國驅逐艦「紹興號」與「烏魯木齊號」共同進行實彈射擊訓練，演練搜尋並摧毀模擬的敵方潛艦。

《國際文傳電訊社》（Interfax）報導，該部隊強調，剛結束的演習屬於防禦性質，並非針對任何特定國家。

《路透社》指出，2022年烏俄戰爭爆發前，中俄兩國簽署了「無上限」戰略夥伴關係，此後2國定期舉辦軍演，加強雙方部隊協調，向對手釋出威懾信號。