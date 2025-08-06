不是大甲媽、白沙屯媽！遶境進香最強宮廟「兩個月狂吸319萬人」

▲白沙屯媽祖三進三退衝進朝天宮。（圖／翻攝自北港朝天宮臉書）



網搜小組／劉維榛報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境與白沙屯拱天宮媽進香分別在4、5月舉行，是台灣重要的宗教盛事，觀光署「宗教類景點」最新數據出爐，加總4至5月的朝聖人數，意外的是旅遊人次最多的宮廟，並非鎮瀾宮與拱天宮，而是「台灣媽祖總廟」的北港朝天宮，以319萬到訪人次稱霸！

觀光署遊憩景點人數統計系統中，「全台宗教類景點」4至5月到訪人次顯示，第一名為北港朝天宮，狂吸319萬480人次朝聖；第2名為大甲鎮瀾宮，湧入195萬184人參拜；第3名是北港武德宮，迎來157萬5942名信眾。

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第4至第10名部分，分別為南鯤鯓代天府（149萬700人）、西螺福興宮（136萬6861人）、正統鹿耳門聖母廟（112萬5000人）、白沙屯拱天宮（108萬5324人）、麻豆代天府（82萬0643人）、車城福安宮（67萬7500人）、鹿港天后宮（34萬1013人）。

排名 宮廟名稱 2025年4-5月參拜人次 1 北港朝天宮 3,190,480 2 大甲鎮瀾宮 1,950,184 3 北港武德宮 1,575,942 4 南鯤鯓代天府 1,490,700 5 西螺福興宮 1,366,861 6 正統鹿耳門聖母廟 1,125,000 7 白沙屯拱天宮 1,085,324 8 麻豆代天府 820,643 9 車城福安宮 677,500 10 鹿港天后宮 341,013 11 嘉義城隍廟 326,170 12 佛光山 309,299 13 清水祖師廟 91,780 14 鹿港龍山寺 80,950 15 中臺禪寺 70,627 16 萬和宮 50,737 17 法鼓山世界佛教教育園區 21,609

事實上，北港朝天宮是分靈國家最多最廣的媽祖廟，更譽為「台灣媽祖信仰的總本山」，而眾人熟悉的「粉紅超跑」白沙屯媽5月前往朝天宮進香，主要是為了「刈火」，透過「借火傳香」的儀式，象徵從北港朝天宮取得神明的靈火，帶回拱天宮，延續神力並庇佑地方，也因此5月時白沙屯媽祖的進香人潮會跟著一起到北港。

雖然北港遶境進香不像大甲媽或白沙屯媽那樣吸引媒體鏡頭，但「北港迎媽祖」依舊是4月媽祖熱潮中不可或缺的一環。

朝天宮創建於清康熙年間，是佛教臨濟宗樹璧和尚建廟，代代相傳都有和尚住持，也是國內唯一有和尚住持的媽祖廟，後來廟方以管理委員會制取代原本僧侶管理系統，目前被列為二級古蹟。

▼朝天宮聖母殿。（圖／翻攝朝天宮官網）

