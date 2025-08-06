不是大甲媽、白沙屯媽！遶境進香最強宮廟「兩個月狂吸319萬人」

▲白沙屯媽祖三進三退衝進朝天宮。（圖／翻攝自北港朝天宮臉書）
網搜小組／劉維榛報導
大甲鎮瀾宮媽祖遶境與白沙屯拱天宮媽進香分別在4、5月舉行，是台灣重要的宗教盛事，觀光署「宗教類景點」最新數據出爐，加總4至5月的朝聖人數，意外的是旅遊人次最多的宮廟，並非鎮瀾宮與拱天宮，而是「台灣媽祖總廟」的北港朝天宮，以319萬到訪人次稱霸！
觀光署遊憩景點人數統計系統中，「全台宗教類景點」4至5月到訪人次顯示，第一名為北港朝天宮，狂吸319萬480人次朝聖；第2名為大甲鎮瀾宮，湧入195萬184人參拜；第3名是北港武德宮，迎來157萬5942名信眾。
第4至第10名部分，分別為南鯤鯓代天府（149萬700人）、西螺福興宮（136萬6861人）、正統鹿耳門聖母廟（112萬5000人）、白沙屯拱天宮（108萬5324人）、麻豆代天府（82萬0643人）、車城福安宮（67萬7500人）、鹿港天后宮（34萬1013人）。
|排名
|宮廟名稱
|2025年4-5月參拜人次
|1
|北港朝天宮
|3,190,480
|2
|大甲鎮瀾宮
|1,950,184
|3
|北港武德宮
|1,575,942
|4
|南鯤鯓代天府
|1,490,700
|5
|西螺福興宮
|1,366,861
|6
|正統鹿耳門聖母廟
|1,125,000
|7
|白沙屯拱天宮
|1,085,324
|8
|麻豆代天府
|820,643
|9
|車城福安宮
|677,500
|10
|鹿港天后宮
|341,013
|11
|嘉義城隍廟
|326,170
|12
|佛光山
|309,299
|13
|清水祖師廟
|91,780
|14
|鹿港龍山寺
|80,950
|15
|中臺禪寺
|70,627
|16
|萬和宮
|50,737
|17
|法鼓山世界佛教教育園區
|21,609
事實上，北港朝天宮是分靈國家最多最廣的媽祖廟，更譽為「台灣媽祖信仰的總本山」，而眾人熟悉的「粉紅超跑」白沙屯媽5月前往朝天宮進香，主要是為了「刈火」，透過「借火傳香」的儀式，象徵從北港朝天宮取得神明的靈火，帶回拱天宮，延續神力並庇佑地方，也因此5月時白沙屯媽祖的進香人潮會跟著一起到北港。
雖然北港遶境進香不像大甲媽或白沙屯媽那樣吸引媒體鏡頭，但「北港迎媽祖」依舊是4月媽祖熱潮中不可或缺的一環。
朝天宮創建於清康熙年間，是佛教臨濟宗樹璧和尚建廟，代代相傳都有和尚住持，也是國內唯一有和尚住持的媽祖廟，後來廟方以管理委員會制取代原本僧侶管理系統，目前被列為二級古蹟。
▼朝天宮聖母殿。（圖／翻攝朝天宮官網）
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