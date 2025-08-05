成大EMBA戈20誓師啟程！　57勇士徵戰121公里戈壁挑戰

▲成大EMBA戈20挑戰隊舉行誓師大會，隊員齊聲吶喊「征戰戈壁，有我成功！」氣勢震撼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學EMBA戈20挑戰隊為迎戰「第20屆玄奘之路戈壁挑戰賽」，8月3日於台南總理大餐廳舉行隆重誓師大會，宣告正式啟程，現場超過百位戈友、師長及贊助企業代表齊聚一堂，氣氛熱烈，見證壯志啟航。

成大自戈11起參賽，累積六屆經驗，今年戈20挑戰隊由張家豪擔任領隊，林楷頤任隊長，並由周信輝與王惠嘉兩位教授領軍，團隊士氣高昂、備戰充分。

誓師大會在歷屆戈友傳承進場儀式中揭開序幕，最具意義的授旗儀式由成大管理學院院長蘇佩芳教授親自將戈20隊旗授予隊長林楷頤，象徵信念傳承與責任接棒。隨後，全場齊聲高喊：「征戰戈壁，有我成功！」氣勢震撼，熱血沸騰。

為迎戰嚴峻環境，成大戈20隊提前進行高強度訓練，包括多次移地模擬及馬拉松實戰，從酷暑、夜跑到長距離挑戰皆積極參與，展現堅韌體能與團隊默契。戈20挑戰不僅是體能極限的考驗，更是一場意志與精神的淬鍊。

中山大學EMBA戈友會理事長黃春暉也受邀出席，展現台灣EMBA社群之間的深厚情誼與互相支持，為活動增添溫暖與鼓舞。

挑戰戈壁，是一場與自然對話的旅程，也是參賽者自我突破的修行。每一位隊員都懷抱著信念與勇氣，用汗水灌溉每一步腳印，用行動詮釋成大EMBA不畏艱難、勇往直前的精神。這不僅是一次遠征，更是一次榮耀的旅程。