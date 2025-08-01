「借我抱一下」房東代理人車內伸狼爪　女房客崩潰住院一週

▲北市陳姓房東代理人對女房客猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名陳姓房東代理人約女房客吃宵夜，途中兩度竟伸出鹹豬手，先在飯店停車場環抱，還在外雙溪路邊狂摸，女子連喊「不要碰我」仍被碰胸與下體，最後透過LINE求救脫困，返家後情緒崩潰、連洗澡多次仍驚魂未定，後續病情惡化住院，士林地檢署調查後，將陳依《刑法》強制猥褻罪起訴。

據了解，陳姓房東代理人與小欣去年9月某日晚間相約外出宵夜，小欣因服用容易嗜睡的藥物，上車後不久即陷入沉睡，整段行程從當晚10點多延續至隔日凌晨5點多，長達約6至7小時。

第一次侵害發生在凌晨1時45分，陳男將車停在中山北路一帶飯店停車場，趁小欣熟睡從駕駛座伸手環抱。小欣驚醒推開後下車抽菸，陳男隨即提議上陽明山「看夜景」。

車行至七星山後並未前往餐廳，而是停在竹子湖附近涼亭吃宵夜，吃完宵夜後，小欣再次上車並因藥效陷入沉睡。凌晨5時許，陳男將車停至外雙溪路邊，再度環抱熟睡的小欣，甚至在耳邊低語「借我抱一下」，不顧她連喊三次「不要碰我」，以左手撫摸右胸、大腿內側及陰部，小欣側身閃躲後陳男才作罷。

小欣為求脫困，假借要去三重找友人，趁機以LINE向友人求救並成功脫身。返家後，她一臉受驚，不斷向姊姊哭訴「超噁心」，描述當下因身處陽明山昏暗山路，不敢逃跑，只能假稱去三重尋求脫身。

事後，小欣事後情緒極度不穩，發抖、眼睛瞪大、整天沒睡，甚至連續洗澡2至3次仍驚魂未定。隔天到派出所報案時情緒崩潰，不敢念出加害人名字，指認時更哭到無法呼吸。後續躁症病情加重，出現失眠、易怒、亂花錢等狀況，最終在姊姊陪同下住院治療一週。

檢方認定，陳男原本的性騷擾犯意已「昇高」轉化為強制猥褻，行為相互貫通、侵害法益相同，依《刑法》第224條強制猥褻罪起訴。

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