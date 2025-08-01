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澎湖秋瘋季10週年起跑　6場巨星演唱+燈光藝術展演！打造最嗨秋旅

記者陳洋／澎湖報導

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下稱澎管處）為持續打造澎湖秋季旅遊特色，訂於8月29日至11月2日，在馬公市觀音亭休閒園區舉辦「2025澎湖追風音樂燈光節」，並於今（1）日上午於澎澄飯店隆重舉辦澎湖宣傳記者會，活動除由澎管處郭振陵處長主持及大力推介外，現場媒體記者及嘉賓雲集，包含立法委員楊曜辦公室段湘玲主任、立法委員游顥辦公室黃同成執行長、澎湖縣議會呂黃春金議員、澎湖縣政府旅遊處劉美凡副處長、交通部中央氣象署澎湖氣象站張欽雄主任、交通部民用航空局澎湖航空站邱永昇主任等貴賓共襄盛舉，為活動大力宣傳。

▲▼澎湖秋瘋季10週年起跑。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖秋瘋季10週年起跑！六場巨星演唱會＋燈光藝術展演打造最嗨秋旅。（圖／記者陳洋攝）

澎管處郭振陵處長表示：「秋瘋季邁入第十屆，已成澎湖秋冬旅遊的代表活動，2025澎湖追風音樂燈光節以海島樂園為主題，整合音樂、光影、文化、生態及在地商圈資源，提供遊客豐富多元的旅遊體驗。今年不僅透過『好禮四重送』回饋旅客，更以光島盛典述說在地故事，完整串連澎湖文化、生態、風土與旅遊節奏，實現『上半年看花火、下半年追風』的全年旅遊藍圖，誠摯邀請國內外旅客，來澎湖體驗這份最具感動的海島驚喜。」

▲▼澎湖秋瘋季10週年起跑。（圖／記者陳韋男攝）

▲2025澎湖追風音樂燈光節共舉辦六場演唱會，包含韓國性感天后孝琳、玖壹壹、ENERGY等超過20組國內外人氣藝人。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

大型舞台展演活動自8月29日起至9月26日止，為期五週，每週五晚間及8月30日（六）共舉辦六場演唱會，卡司陣容超強，包含韓國性感天后孝琳、玖壹壹、ENERGY、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器、許富凱、OZONE等實力與人氣兼具的藝人接力開唱，勢必掀起秋季澎湖旅遊熱潮。

▲▼澎湖秋瘋季10週年起跑。（圖／記者陳韋男攝）

▲8月29日璀璨開幕夜，邀請到韓國性感天后孝琳프로필 사진(HYOLYN)演出。（圖／澎管處提供）

另一大亮點則是今年全新升級的燈光藝術展演「光島盛典」，展期則自8月29日至11月2日，本次展演以「光與島」為靈感，將「光」作為媒介行銷澎湖「菊島」，以創意口號「歡迎光臨」為主題，運用雙關語巧妙傳達旅遊邀請與光影降臨的雙重意涵。且「光島盛典」以「旅行秋冬澎湖的N種方式」為策展概念，邀請藝術團隊結合澎湖在地故事與旅遊方式，透過直觀趣味的光影創作敘述地方記憶。更呼應澎湖秋季特有的風力特色，融入「乘風」、「破風」、「追風」、「搧海風」等創作語彙，打造一場結合風、光、音樂與故事的感官饗宴。從觀音亭燈區一路延伸至城區空間，讓每一位旅客在夜晚漫遊中，親身感受澎湖海島的故事與魅力。

▲▼澎湖秋瘋季10週年起跑。（圖／記者陳韋男攝）

▲2025秋瘋四重好禮活動亮點。（圖／澎管處提供）

今年「澎湖秋瘋季」迎來第10週年，結合「2025澎湖追風音樂燈光節」、「2025澎湖四季旅遊」、「2025澎湖國際沙灘狂想曲」、「2025澎湖跳島自行車嘉年華」及「2025菊島澎湖跨海馬拉松」等多元活動外，更特別推出「秋瘋好禮四重送」系列優惠活動，自8月1日至11月2日，透過觀光圈攜手超過180家特約商家，涵蓋美食餐飲、特色商品、旅遊旅宿等多元業態，全面串聯「食、宿、遊、購、行」的完整旅遊體驗。

活動內容包括：特約商家期間限定優惠、天天集點抽驚喜、週週現場抽好禮、月月登錄抽大獎。旅客只要加入澎管處官方LINE@並下載電子優惠券，即可於全島指定商家消費享有折扣與滿額贈禮回饋。活動期間每日消費滿額還能集點抽獎，週週至追風音樂燈光節現場參與互動任務，更有機會抽中限量保留席NFT、藝人澎湖貼心小禮、市集折價券等好禮，並於9/15、10/15、11/15分別抽出機票、飯店住宿券、3C家電等多項獎品，11/15更抽出夢幻汽車大獎，邀請大家邊玩邊中獎，驚喜不間斷!
更多活動詳情及抽獎資訊，請上澎管處臉書粉絲專頁及澎湖追風音樂燈光節官網查詢。
澎湖追風音樂燈光節活動官網：https://2025penghumusicfestival.com/及澎湖國家風景區LINE@：https://line.me/R/ti/p/@rnm9020o

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