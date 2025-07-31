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今晚中南部降雨趨緩「周六又加劇」　下周水氣由南往北擴展

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間中南部降雨稍微趨緩，但隨著柯羅莎颱風移動，周六西南風影響又會增加，下周日、周一水氣將由南往北擴展，屆時整個西半部降雨都很明顯，尤其中南部要再留意，預計要到周二整體雨勢才會減緩。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天下午中南部、花蓮、台東及大台北東側有午後熱對流發展，台中、南投降雨明顯，中南部其他地區則集中在山區，截至下午2時累積雨量在台中新社有336毫米，高雄桃源316.5毫米，嘉義、南投3小時累積雨量將近200毫米，達短延時大豪雨等級，南投、高雄時雨量有80至90毫米。

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趙竑指出，台灣附近對流發展旺盛，主因處於西南風所在位置。竹節草颱風今天上午已經減弱為熱帶性低氣壓，目前在長江下游一帶，至於日本東南風外海的柯羅莎颱風，未來朝北移動，移動過程會連帶影響西南風走勢。

他表示，目前西南風持續輸送水氣到台灣附近，今天台中以南、花東及大台北東側午後都有明顯降雨，中南部平地也斷斷續續有陣雨及雷雨，雖然各地降雨已有趨緩，但馬上又會有下一波水氣進來。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲6小時定量降水預報。（圖／氣象署提供）

根據6小時定量降水預報，他表示，今天下午2時到晚間8時降雨還是以中南部為主，山區較為明顯，大台北、東北部地區及各地山區有午後雷陣雨，晚間中南部水氣稍微減少，但明天清晨至上午降雨又增加。 

趙竑指出，明天西南風稍微減弱，周六柯羅莎颱風逐漸北移過程中，西南風軸逐漸影響台灣上空，下周日、周一台灣附近水氣又增加，周二前天氣仍不穩定。

他表示，明天中南部地區仍有局部大雨或豪雨，大台北要留意午後對流發展旺盛，周六西南風增強，苗栗以南容易有降雨，南部近山區有豪雨等級以上降雨。下周日、周一水氣由南往北擴展，西半部降雨明顯，周二太平洋高壓增強，降雨趨緩，仍要留意局部短暫陣雨或雷雨。

另外，他也說，今天台灣附近有明顯浪高，桃園、新竹、東南部、南部及澎金馬沿海都有2至3米浪高，提醒民眾海邊活動要留意。

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