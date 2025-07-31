上吐下瀉！婦人檢查發現胃藏大量「一級致癌物」　元凶竟是它

▲婦人因為嘔吐、腹瀉就醫，意外發現胃裡有大量的「一級致癌物」黃麴毒素。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

黃麴毒素是一級致癌物，毒性是氰化鉀的10倍、砒霜的68倍，日常生活中容易成為藏在餐桌上的「食物刺客」。大陸有一名60歲婦人因為身體不適就醫，檢查發現胃裡有大量的黃麴毒素，追問下才知道，她使用了5年的筷子，都沒有更換。

綜合陸媒報導，河南鄭州這名婦人因為嘔吐、腹瀉緊急就醫，結果意外發現胃中有大量黃麴毒素。追問病史發現，婦人平時生活相當節省，一雙筷子用了5年都沒有更換。醫生高度懷疑與此有關，好在經過治療，婦人已經順利康復出院。

醫生提醒，黃麴毒素具有強烈致癌性，但是筷子本身並不會生長黃麴毒素，木質餐具長期使用不可避免留下食物殘渣，可能會導致霉變，建議定期更換。

▲婦人用了5年的筷子從沒更換。（示意圖／翻攝自photoAC）

根據「彰化基督教醫院」衛教資訊，黃麴毒素是有毒物質已被證實是誘發肝癌的主要致癌物質之一。最常見的是花生與其製品（如花生粉、花生醬），其他五穀雜糧、堅果類、豆類、奶類、南北乾貨類、醃漬類罐頭食品、地瓜粉、麵粉及咖啡豆等食材，甚至中藥材也曾有遭受波及；若沒有真空包裝，或開封後沒放入冰箱保存封好，都難逃黃麴毒素生長的污染。

相對的，以受污染的玉米、五穀雜糧作為飼料，餵食雞、鴨、魚、牛、豬，其內臟也含有較高的黃麴毒素存在，內臟類的饕客們，可能食而不自知。假如長期食用易導致肝細胞突變，造成肝癌的發生，尤其會使B型、C型肝炎患者及帶原者罹癌的風險增高。

黃麴毒素具有極高的熱安定性，需在260度以上高溫才可被消滅。攝食過量被污染的食物會導致慢性及急性病變，慢性病症有細胞受損、畸胎及突變甚至致癌反應；急性病症有嘔吐、腹痛、肺水腫、痙攣、昏迷、胰臟充血或肝、腎、心衰竭或腦水腫，最嚴重甚至死亡。

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