恒生銀行上半年盈利倒退30%　不良貸款比率升至6.69%

▲恒生銀行。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港恒生銀行上半年盈利年減30%，降至68.8億港元，集團計劃展開最多30億港元股份回購，並預期6個月內完成。另外，恒生銀行的整體不良貸款比率比起去年同期高出了1.37個百分點，顯示房地產行業持續面對信貸壓力。

根據《香港電台》報導，恒生銀行上半年稅前溢利年減28%至近81億港元，預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥為約48.6億元，年增逾2.2倍，其中25.4億元來自香港商業房地產。

恒生銀行表示，預期信貸損失變動增加，主要源於新違約風險承擔準備增加、資產質素信貸轉移、非住宅物業供過於求對租金及資本價值造成持續下壓等因素。

恒生銀行指出，期內，淨利息收入減少7%，至143.4億元，主要因平均客戶放款總額減少3%，以及市場利率下滑，尤其是自5月起香港銀行間拆款利率（HIBOR）持續處於低檔。淨利息收益率下降30個基點，至1.99%；淨利差則下滑16個基點，至1.67%。淨手續費收入則成長近23%，達約31.5億元，主要受惠於證券經紀相關手續費收入成長60%。

財報顯示，由於房地產行業持續面對信貸壓力，整體不良貸款比率升至6.69%，較去年底高出0.57個百分點，較去年同期高出1.37個百分點。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，資本市場出現初步復甦，住宅房地產也有好轉跡象，雖然面對挑戰，對香港的長遠增長前景保持樂觀。