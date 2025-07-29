里長還原發現經過！箱屍「丟棄位置疑動過」　無明顯外傷身分不明

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新莊區昨(28日)深夜驚傳箱屍案！里長在水溝內發現一只飄出臭味的行李箱，經鑑識小組打開一看，才驚見裡面竟裝著一具年約50歲的男性遺體，研判已死亡多時。根據附近居民表示，他早在7月24日就看到行李箱，但未多想，直到里長發現，全案才因此曝光。

▲裝著男性遺體的紅色行李箱。（圖／記者陳以昇翻攝）



民眾透露，他在7月24日看到時，紅色行李箱原本在鐵橋下，隔幾天再發現時，行李箱不知何故變成在水溝裡，但他未多想因此未去查看。里長則表示，自己是在27日晚間發現該只行李箱，但因為天色已晚，想著隔天再去看看，又因為忘記，所以晚上才前往查看。

▲民眾稱他在7月24日就在鐵橋下看到行李箱（左圖），幾天後看到時變成在水溝裡（右圖）。（圖／記者陳以昇攝，下同）



里長說，他靠近時就聞到詭異臭味，感覺有異先報警，待員警到場後，眾人試圖徒手把行李箱拖出，但因為太重，改用廢棄電線把箱子拉出，打開後就看到黑色塑膠袋包裹著不明物體，外頭全是蛆，沒想到鑑識小組人員把袋子打開後，竟看到疑似手掌或腳掌的人體部位。

初步檢視遺體外觀，頭骨完整沒有外傷，無勒痕跟瘀傷，身體也沒有針孔痕跡，指紋也因無法辨識，將進一步相驗釐清死者身分，而目前警方正調閱監視器尋找棄屍者。

▲里長與員警用電線將行李箱拉起。