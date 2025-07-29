李貞秀嗆黃光芹瘋狗　黃國昌：請中評會嚴肅處理

▲民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨不分區立委第15名的李貞秀，昨突對媒體人黃光芹開砲，2人隔空交火掀起黨內波瀾。民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，民眾黨對黨公職言行有一定程度以上要求，黨員、支持者已正式檢舉，他會請中評會嚴肅處理。

民眾黨將在8月10日舉辦黨代表大會，黨內黨外都在關注不分區立委的「兩年條款」是否會廢除。但黨內近來爆出茶壺風暴，排名不分區第15名的「陸配」李貞秀不滿媒體人黃光芹支持廢除兩年條款，在內部群組開轟黃與其夫楊文嘉「靠民眾黨吃飯」、「除了通告費還帶貨割小草韭菜」，黃光芹甚至為此哽咽落淚，引爆小草不滿。

由於黃光芹過去力挺民眾黨、支持柯文哲及黃國昌的立場明確，雖非黨職人員，但在黨內仍有一定份量。此衝突發生後，黨內支持者幾乎一面倒挺黃，甚至還爆出要因此廢掉2年條款的聲音。面對黨內支持者的批評，李貞秀仍不改論調，還加碼嗆黃光芹「像瘋狗」，造成支持廢除兩年條款聲浪劇增。

對此，媒體今詢問是否不認同李貞秀的言行？黃國昌說，「當然」，民眾黨對黨公職的廉潔有一定程度的要求，這件事情黨員、支持者已經有正式提出檢舉，中央黨部已經收到，他會請中評會用最嚴肅的態度處理。媒體詢問，是否會影響其黨籍或立委資格？黃表示，這交由中評會決定。