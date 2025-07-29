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2「賣淫女」被劫財性侵！　桃園摩鐵綑綁拍不雅照

江昱賢利用保外就醫制度的漏洞逃亡後，在桃園連續犯下2起強盜性侵案。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲江昱賢利用保外就醫制度的漏洞逃亡後，在桃園連續犯下2起強盜性侵案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月21日凌晨時分，桃園市桃園區IF商務汽車旅館的櫃台內線電話響起，工作人員原以為是房客需要服務，沒想到接起後還來不及禮貌問候，電話另一頭就傳來女子驚恐的哭訴聲，「我被人性侵搶劫了，拜託幫我報警！」工作人員大驚失色，趕緊去電通報警方，並請其他同事結伴前往客房確認狀況。

06/21 桃園IF汽旅（圖）櫃台接獲女房客遭性侵洗劫的求助電話，警方調閱房客資料，發現嫌犯竟是理應在坐牢的江昱賢。（翻攝Google Maps）

▲06/21 桃園IF汽旅（圖）櫃台接獲女房客遭性侵洗劫的求助電話，警方調閱房客資料，發現嫌犯竟是理應在坐牢的江昱賢。

警方抵達時，被害女子衣衫不整，僅以棉被裹身，房間內的毛巾、電線等物品四散，女子手腳還有遭綑綁的傷痕；女子情緒平復後，先向警方坦承自己是性工作者，表示接獲安排，特地從台北前來桃園從事性交易，沒想到卻遇到一匹惡狼。

女子告訴警方，惡狼身高約170公分、臉型瘦尖，她抵達後，對方先拿出談好的1萬多元現金給她，接著催促她洗澡，但當她洗完澡、走出浴室時，惡狼突然把她壓制在床上，還用毛巾、電線綑綁她的手腳。

06/22 時隔不到二十四小時，桃園警方再度接獲江昱賢在龜山東楓摩鐵（圖）犯案的通報。（翻攝Google Maps）

▲06/22 時隔不到二十四小時，桃園警方再度接獲江昱賢在龜山東楓摩鐵（圖）犯案的通報。

控制住女子後，惡狼先將1萬多元現金收回口袋，之後順手搜刮女子包包，拿走數千元現金及手機等財物，不只劫財，惡狼還劫色，性侵手腳遭綑綁的女子。

更惡劣的是，惡狼完事後，還拿起手機對著全身赤裸的女子拍照錄影，接著威脅女子，「我今天從房間出去之後，如果沒有警察找我，大家就相安無事，如果妳敢報警，那就等著自己的裸照在網路瘋傳！」說完便從容離開現場，受害女子自行掙脫後，才請旅館工作人員協助報案。

06/23 江昱賢連二天犯下性侵強盜案後，第三天在桃園市區內的約客汽旅（圖）遭到逮捕，研判可能打算三度犯案。（翻攝Google M

▲06/23 江昱賢連二天犯下性侵強盜案後，第三天在桃園市區內的約客汽旅（圖）遭到逮捕，研判可能打算三度犯案。

警方聽完女子陳述後，不敢大意，兵分多路調閱監視器，積極追緝惡狼的行蹤，也要求旅館業者提供入住登記資料，發現年約40歲的登記人江昱賢，現在應該在新竹監獄服刑，怎麼可能跑到桃園犯案？就在警方還未釐清箇中緣由之際，勤務指揮中心又通報嫌犯再次犯案。

隔天、22日晚間11點多，桃園市龜山區東楓時尚汽車旅館也發生從事性交易的女子遭強盜性侵案，不僅犯罪手法如出一轍，入住登記者也是江昱賢，警方繃緊神經，加強查緝力道，就怕再出現第三個受害者。

由於監所醫療資源不足，因而有保外就醫制度，卻因此成為逃脫犯案的漏洞。圖非當事人。（翻攝矯正署新竹監獄臉書）

▲由於監所醫療資源不足，因而有保外就醫制度，卻因此成為逃脫犯案的漏洞。圖非當事人。

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