湖北宣恩非遺三棒鼓　集拋刀、打鼓、敲鑼於一體超吸睛

記者陳冠宇／宣恩報導

作為湖北宣恩土、苗山鄉的一種民間表演節目，「三棒鼓」於2011年被大陸列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。三棒鼓因結合打鼓、拋刀與敲鑼等雜耍於一體，成為相當吸睛的傳統民俗表演。

三棒鼓源於唐代的「三杖鼓」，自明代傳入湖北省境內，先在天門、仙桃一帶盛行，後與鳳陽花鼓合流於清代，流傳於宣恩、來鳳等恩施土家族地區。作為地方曲藝，三棒鼓集演唱藝術和民間雜耍為一體，特別是口耳相傳的唱詞，內容豐富，承載著許多珍貴的歷史文化、民俗文化及農耕文化資訊。

宣恩三棒鼓演唱一般至少為三人，一人打鼓、一人敲鑼、一人拋刀或耍棒，集「樂」、「唱」、「耍」於一體。也有兩個隊或多個隊聯合演唱的，唱詞多以「五五七五」句式為主，有一人獨唱、二人對唱、多人合唱等形式。

▲三棒鼓表演由多人組成。（圖／記者陳冠宇攝）

在宣恩，拋刀的花樣繁多，有美女梳頭、太公釣魚、仙人裹索、雙龍出洞、雙鳳朝陽、打鐵、紡車等20多套動作。此外，還有耍花棍或舞連撬棒之類的雜耍，表演的花樣與拋刀近似。

第19屆「海峽兩岸媒體荊楚行」活動日前舉行，作為宣恩縣三棒鼓代表性傳承人的向敏受訪表示，這門技藝不是一、兩年能夠練成的，他自己已經練了七、八年，而過往的許多老前輩更是一輩子都在表演，從十幾歲開始到現在五、六十歲還在傳承三棒鼓技藝。

當被問及年輕人是否願意學習與傳承三棒鼓時，向敏回應表示，現在有「非遺進校園」活動，他平常就會教小學生打三棒鼓，從二、三年級到五、六年級都有。

▲向敏對媒體展示三棒鼓技藝。（圖／記者陳冠宇攝）

宣恩縣三棒鼓非遺傳承人柳發勝在表演中負責拋刀，他表示，自己已經練了20年，小的時候就有一定的基礎。他介紹，自己剛開始練習使用的是木棒，慢慢地拋好了再加到三根，最後進階到使用刀具。

柳發勝坦言，在練習與表演拋刀的過程中時常受傷，並展示了近期手中傷口。他說，表演使用的菜刀、（砍柴的）彎刀及殺豬刀都很鋒利，但是三種不一樣的刀耍起來「那就挺旖旎的」。

▼柳發勝現場展現拋刀功力。（圖／記者陳冠宇攝）