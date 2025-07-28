林岱樺涉貪案首度開庭　僅1助理被傳喚否認犯行

▲立法委員林岱樺。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨立法委員林岱樺涉嫌詐領助理費及公益侵占等罪，高雄地方法院今（28）日召首度召開準備程序庭，全案起訴人數包括林岱樺在內共9人，但今日法官僅傳喚林的陳姓助理出庭應訊，陳姓助理針對浮報加班費的指控予以否認。

檢方指出，林岱樺於5屆立委任期內，涉嫌以人頭助理手法，詐領超過1400萬元助理費，並浮報加班費，再由助理「回捐」作為服務處營運資金，涉案總金額接近1500萬元。

在涉案名單中，林岱樺的王姓弟媳曾擔任人頭助理，最高月領薪資高達21萬元，金額遠超林岱樺本人立委的薪水，高雄地檢署調查後，林岱樺及其他8人以貪污罪、詐欺等罪嫌被起訴。

此外，與林岱樺交情深厚的通法寺住持釋煌智，檢方查出，他於去年以林父名義成立「林三郎覺教基金會」，名義上宣稱推廣佛法與覺悟教育，實則用於林岱樺市長初選造勢，該基金會聘有27名成員，皆參與選務，並由宗教基金資金支付薪資。

檢方認為釋煌智違反基金會公益性質，構成背信與公益侵占，依法將其一併起訴。

高雄地院今日首度召開準備程序庭，法官僅傳召陳姓助理進行供詞確認與證據初步整理，陳姓助理否認犯行，其餘被告庭期將由法院另行安排。