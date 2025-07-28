諷賴清德個性不太可能組聯合政府　徐巧芯：就算他想也沒人願意

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

首波大罷免「大成空」，民進黨被千夫所指，傳出將內閣改組，甚至有人呼籲總統賴清德邀請在野黨組聯合政府。對此，國民黨立委徐巧芯今（28日）表示，以賴清德個性，聯合政府基本上不太可能，不管是民眾黨或國民黨，應該也沒有人想跟賴組聯合政府，「就算他想組，可能也沒有人願意」。

徐巧芯說，內閣改組、行政院長卓榮泰下台、很多不適任官員離開，都是需要的，但重點是賴清德願不願意放下政治鬥爭，到底願不願好好回歸民生跟民意。徐也說，過去一年經歷過太多鬥爭，接下來重新開始，她覺得人民是善良的，願意給賴清德新的機會，而賴應把握這機會，重新關心民生、放下鬥爭，相信所有百姓，至少國民黨，會保持開放態度來看待。

有關行政院若要針對攸關「普發1萬元」的特別條例提覆議，最後期限是7月31日，徐巧芯表示，她認為行政院不該為此提覆議，因為賴清德先前說要用更大民主來解決，既然726大家一票票蓋下的印章已決定民意，所以希望現在政府能傾聽民意。

徐巧芯說，普發現金並不是只有台灣，不是為了選舉、不是政策買票，而是大家一起因應美國總統川普關稅戰，現在還不知道多少、會犧牲多少代價，只知道5400億元發展條例，其中對產業支持只有900多億元。國民黨認為普發1萬元是重要的，今天韓國、新加坡受到關稅衝擊，「甚至比我們還要小」，但還是普發現金，所以這是順應世界潮流，並非只有台灣特立獨行，希望執政黨審慎考慮。

徐巧芯也說，普發現金不是只有國民黨得到紅利，對民進黨、民眾黨乃至中華民國國民都是紅利，所以執政黨眼光不要只看政治，應該多看民生，國民黨會按承諾繼續推。