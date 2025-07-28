這不是勵志故事！斷掌鐵工賣客製化獵槍　南投警破地下兵工廠

記者高堂堯／南投報導

水里鄉林姓肢障男子長年從事鐵工，竟憑藉純熟金屬加工技術和經驗，「兼差」製造獵槍零組件，還能配合買家進行「客製化」服務、量身訂做販售不同規格的獵槍，客戶遍及中投地區；南投警方專案小組經長期跟監蒐證，日前一舉破獲林男以鐵工廠掩護運作的地下兵工廠，詢後移送法辦。

▲南投警方破獲以鐵工廠偽裝的地下獵槍工廠，逮捕嫌犯林姓男子。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣警局刑警大隊指出，未具有原住民身分的蔡姓男子，因涉嫌非法持有自製獵槍，日前遭查獲到案，並供稱槍枝乃向林姓男子所購買，隨即向上溯源、擴大偵辦，並報請南投地檢署莊股檢察官吳慧文指揮偵辦。

▲林姓男子左手裝有義肢。

警方調查，林姓男子開設鐵工廠為生，左手掌過去不慎遭機具截斷而裝有義肢，行動也略顯不便，卻能「無師自通」且以其有限的肢體能力，專責製造獵槍槍管、槍機拉柄、板機等物件，技術也相當出眾，可配合買家所下的訂單，指定槍管長短、口徑大小及槍柄種類等，經完成組合後販賣，建立優異口碑，在臺中市龍井區、烏日區、西屯區及南投縣信義鄉等處都有人向他購買槍枝。

警方專案小組日前見時機成熟，持南投地方法院核發之搜索票前往林男住處搜索，當場於鐵工廠內起獲鑽床、車床、銑溝機、電焊機、砂輪機、切割機、高速砂輪切斷機、通槍條、管刷、鋼管刷、喜得釘、鋼珠、填彈器、槍機拉柄頭、板機、購買明細便條紙、手機等相關證物，並循線追查出購買槍械之流向，共查獲下游買家獵槍7枝，全案詢後依槍砲罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

南投縣警局長謝宗宏表示，未經許可，製造、販賣或運輸制式或非制式槍械者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，最高併科3000萬元罰金，籲請民眾勿心存僥倖，警方會持續維護全縣治安，穩定社會秩序。