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薇帕颱風釀馬鞍溪上游堰塞湖！面積約18公頃　暫勿入溪床活動

▲▼新生堰塞湖座標及距馬太鞍部落距離。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲新生堰塞湖座標及距馬太鞍部落距離。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受薇帕颱風影響，花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游於7月25日發生大規模邊坡崩塌，形成新生堰塞湖（TWD97座標X：280138、Y：2621774）。林業及自然保育署花蓮分署已成立應變小組並通報各相關單位啟動防災機制，呼籲附近居民與遊客暫勿進入溪床活動。

▲▼新生堰塞湖座標及距馬太鞍部落距離。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲堰塞湖面積。

花蓮分署指出，堰塞湖湖面面積約18公頃、壩高約120公尺、迴水長度約1,000公尺，蓄水量約1,400萬立方公尺。此次事件造成之崩塌面積約500公頃，其中既有裸露地約300公頃，25日新生裸露面積約200公頃。

▲▼新生堰塞湖座標及距馬太鞍部落距離。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼新生堰塞湖空拍照片。

經初步評估，堰塞湖目前尚未溢流，距下游萬榮鄉明利村（馬太鞍部落）直線距離約9公里。若發生潰堤，研判下游聚落旁溪床水位約上升4公尺（抬升後仍低於右岸堤防與左岸住戶位置），馬太鞍溪橋水位約抬升2.5公尺（未超過二級警戒水位高程）。分署強調，聚落高程距離河床面尚有一段高差，目前對下游聚落無立即危險，請居民不必過度憂心。

▲▼新生堰塞湖座標及距馬太鞍部落距離。（圖／花蓮分署提供，下同）
   
花蓮分署表示，通報堰塞湖下游相關機關單位，預先啟動防災應變機制及河道管制，並請附近居民及遊客暫時勿進入溪床活動，26日已申請空勘深入調查，掌握堰塞湖最新狀況，以確保人民生命財產安全。
 

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