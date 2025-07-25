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鋰電池出問題！三元能源廠大火起因曝　「熱失控」連鎖引炸

▲▼ 廠房堆20萬顆鋰電池！三元能源火警狂燒27hrs　消防漏夜灑水撲滅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲廠房堆20萬顆鋰電池！三元能源火警狂燒27hrs　消防漏夜灑水撲滅。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄三元能源科技公司14日清晨驚傳爆炸火警，造成廠房坍塌與3名消防員受傷。歷經消防局10天火調後初步懷疑，爆炸原因為廠內囤放的「21700」規格鋰電池熱失控，導致連鎖反應釀災，不過詳細的火調報告還沒正式出爐，消防局表示火調人員還在持續勘驗現場，詢問相關人員，釐清案發原因。

事發當天凌晨5點，高雄市消防局接獲報案指出，小港區三元能源廠房傳出火警。初期高桂與小港分隊人車火速到場搶救，正準備布水線攻入火場，卻驚見廠內濃煙驟變、竄出火花。消防員直覺不對，立刻高喊「撤退」，下一秒廠區內部隨即傳出巨響爆炸，樓頂當場坍塌，所幸僅造成3名消防員輕傷。

▲▼ 三元能源科技高雄廠區因火災爆炸，事發瞬間曝光。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

▲三元能源科技高雄廠區因火災爆炸，事發瞬間曝光。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼三元能源科技公司發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲三元能源科技公司發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲三元能源場引發爆炸的元兇就是這顆鋰電池 。（圖／記者吳世龍攝）

▲三元能源場引發爆炸的元兇就是這顆鋰電池 。（圖／記者吳世龍攝）

根據火場初步調查，懷疑爆炸源頭出自廠內4樓挑高空間的半成品倉儲區。當地堆放近200萬顆「21700」規格鋰電池，疑似部分鋰電池不知道什麼原因受損，跟裡頭的化學物品產生作用，進而連鎖熱失控進而發生爆炸。不過由於鋰電池火勢極難控制，導致滅火過程不斷復燃，消防人員不得不連續灌水降溫，直至15日上午7時46分才宣布明火撲滅，但仍持續灌水兩日，直至火場完全冷卻才撤離。

高雄市消防局強調目前消防局火調人員仍持續勘驗現場、約談相關人員釐清起火點在哪裡，鋰電池是否有品質瑕疵、廠區管理是否失當等。高雄市府也將針對高風險儲能與電池產線展開聯合稽查，避免類似災害再度發生。對此，三元能源公司表示：「三元能源科技後續會分階段主動跟媒體以及社區民眾們做報告，會有進一步說明」。

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