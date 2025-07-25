快訊／北市逆子砍父掐頸！雨傘掃把全擋不住　檢方火速聲押獲准

▲北市南港1名男子與父親起口角，竟砍人又掐頸，被依殺人未遂收押。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區39歲男子與72歲父親長期不睦，24日上午口角後情緒失控，持刀追砍父親。老父情急以掃把、雨傘防禦仍被砍傷見骨，男子隨後又徒手掐父親脖子，警方趕抵將其壓制逮捕並移送地檢署。士林地檢署複訊後認其恐有再犯之虞，向法院聲押，今（25日）下午裁准收押。

據了解，涉案男身材高大，砍人後仍不罷手，丟下刀子後改用雙手掐父親脖子，鄰居見狀嚇得急忙報案，並在一旁勸阻。警方獲報趕抵，當場將2人分開並壓制逮捕，現場查扣作案利器，並依殺人未遂、傷害及《家庭暴力防治法》送辦。

鄰居表示，涉案男子平時情緒不穩，且多次對父親施暴，曾遭家防中心通報，屬高風險家庭。士林地檢署複訊後認為男子反覆施暴、恐有再犯之虞，向法院聲押，25日下午法院裁准收押。

近期全台接連發生嚴重家庭暴力案件，新北土城發生夫妻姊妹命案，46歲謝姓男子在妻子聲請保護令後，持刀當街砍殺妻子及小姨子致死；25日屏東又傳夫殺妻悲劇，62歲薛姓男子在家刺死58歲妻子後自戕。這次南港父子血案中，檢察官與法官迅速判斷有高度風險，裁准收押涉案男，避免再次危及老父安全。