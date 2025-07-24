快訊／「澳洲Global」騙投資大麻吸金上億　2人羈押禁見

記者黃哲民、柯沛辰／台北報導

「澳洲Global」公司涉嫌以泰國大麻農場、外匯保證金、不動產危老更新為名，向外招攬投資，標榜年化報酬率7％至14％，藉此吸金上億，超過至少50人受害。負責人郭家希、執行長李宥成24日遭聲押禁見，北院24日晚間裁准。

檢調獲報，郭家希虛設「澳洲GLOBAL」公司，從2019年到2023年間，以舉行說明會的方式，陸續向投資人推銷外匯保證金、危老重建等不動產投資方案，還搭上泰國政策開放娛樂用大麻的熱潮，推出泰國藥物植物農場計畫。

郭女等人向投資人聲稱，投資3年到7年保證獲利，年化報酬7%到14%，吸引超過50人投資，不法吸金上億，涉犯刑法加重詐欺、期貨交易法、洗錢防制法等罪嫌。

▲負責人、業務總監郭家希遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

檢調獲報後，23日兵分9路搜索，傳喚郭姓與錢姓夫妻檔等10名被告到案，經漏夜訊問後，認定擔任業務總監的郭女、執行長李宥成涉案情節嚴重，依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌聲押禁見。台北地院24日晚間裁准。

至於郭女丈夫錢祺圍擔任財務主管，涉案情節較輕，檢方諭知50萬元交保並限制出境出海，另7名被告分別以3萬到25萬元不等交保。

郭家希和錢祺圍夫妻曾在2022年底，報名參加民眾黨黨員代表新北市選區角逐，但因黨選委會接獲檢舉，有候選人以人頭黨員方式參加選舉，經調查決定決定撤銷郭家希、錢祺圍在內12人的參選資格。

▼執行長李宥成遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

▼徐巧芯前助理雷挺也被查出在此案中擔任業務員。（圖／記者劉昌松攝）