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女投資泰達幣慘遭剝皮3次！房產抵押借貸　詐團勾結竹東三環幫

▲▼ 以愛為餌、三度詐財！ 網路交友引爆投資詐騙連環套 警破獲三環幫勾結詐團 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉縣警與地政單位攜手揭穿以網路交友引爆投資詐騙連環套詐騙手法，更破獲三環幫勾結詐團 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局近期偵破投資詐騙連環套、三環幫勾結詐騙集團案，一名林姓女子因透過網路交友認識自稱「阿航」的男子，誤信其投資虛擬貨幣建議，加入名為「HKEX」的投資APP，並多次以面交方式購買USDT（泰達幣）虛擬貨幣，累計損失新臺幣378萬元，直至無法出金才驚覺受騙。詐團發現其仍具財力，便將她引介給貸款代辦業者范姓女子，並以房屋抵押方式向銀行辦理房貸，同時簽下高利貸金錢借貸契約，林女取得貸款後詐團再以各種名義收取高額手續費和報酬，使她再度損失鉅額。

之後詐團又以購車名義協助申辦車貸，將不動產再次設定抵押，由黃姓犯嫌以民間融資公司名義放款，並由劉姓犯嫌假冒車商販售進口車，實則根本未交付車輛，讓林女第三度落入陷阱。

▲▼ 以愛為餌、三度詐財！ 網路交友引爆投資詐騙連環套 警破獲三環幫勾結詐團 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉縣警警局長李權哲 。（圖／記者翁伊森攝）

警方深入調查發現，與林女接洽之代辦業者、車商及融資公司竟都是與詐團互相配合一同實施詐騙，且詐團背後竟還與新竹竹東地區幫派「三環幫」勾結，該幫所經營的融資公司即為犯案據點。嘉縣警遂與桃園市中壢分局聯手偵辦並報請桃園地檢署指揮，於5月下旬在新竹縣多處據點執行搜索與拘提，拘捕范姓、黃姓、劉姓等4名嫌犯。

雖嫌犯辯稱不知情，但警方掌握明確事證，依詐欺、重利、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，並建請羈押禁見。後續將持續追查虛擬貨幣流向與幕後金主，朝集團性犯罪方向擴大偵辦。

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(24)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，結合本縣114年6月份詐欺情勢分析報告，彰顯本局打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。在打擊詐欺犯罪部分，114年本局執行2波全國同步打擊詐欺專案行動專案共查獲詐
欺集112團532人，查扣不法利得總值8,539萬7,752元。攔阻詐欺件數部分，統計114年1-6月份則有81件、3,469萬7,789元，較 113年同期增加5件、920萬1,010元；在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析。

▲▼ 以愛為餌、三度詐財！ 網路交友引爆投資詐騙連環套 警破獲三環幫勾結詐團 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉縣警刑大大隊長說明打詐績效 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣今年6月份詐欺案件受理數263件，財損金額新臺幣8,766萬9,187元，與114年5月份數據相比較，受理件數增加6件(+3.89％)、財損金額增加319萬5,269元(+3.76％)；另以行政區統計，民雄鄉(37件)、朴子市(33件)、水上鄉(25件)為高發地區；以詐騙手法分析，則以「假投資」詐騙各53件最多(占20.15%)、「假交友(投資詐財)」詐騙計29件次之(占11.02％)、「網路購物詐騙」詐騙計26件再次之(均占9.88％)，網路購物詐騙案件有竄升趨勢，惟投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額53.36％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

▲▼ 以愛為餌、三度詐財！ 網路交友引爆投資詐騙連環套 警破獲三環幫勾結詐團 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉縣地政單位說明詐騙連環套詐騙手法，更幫助景警方破獲三環幫勾結詐團 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉縣警局呼籲民眾慎防各類詐騙手法，若有可疑訊息應立即撥打165專線查證，警方將持續強化打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全。局長李權哲表示，未來警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同
族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！

查緝影片連
結:https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1EfIixt7VA7YofSCnkOpqQ0kNh2
ATQH6J

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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