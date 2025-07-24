人氣女神峮峮閃耀登場出任uniarts潮流品牌大使　推薦韓國必買潮流爆款　

▲峮峮擔任潮流品牌大使。（圖／uniarts提供，下同）



生活中心／綜合報導

夏日吹「韓」風，擁有與韓國同步的話題包款零時差！由全球實尚包包選品uniarts精選出JOSEPH AND STACEY、RavRac、mazi untitled、ffroi等韓系潮流品牌，並且重磅邀請擁有廣大粉絲的人氣啦啦隊女神，峮峮擔任潮流品牌大使。有別於球場上清新甜美的活力形象，這次峮峮以全新面貌演繹出甜酷潮流風格，展現峮峮造型百變的可塑性，可帥可甜的模樣讓人不斷眼冒愛心，挑戰不同的私服品味魅力圈粉指數再升級！今年迎來品牌40週年的uniarts，新品推出一波接一波，繼春季合作品牌大使安婕希展現ZODENCE優雅質感，緊接著帶來全新的韓系潮感風，uniarts絕對會讓喜愛風格穿搭的你有更多樣化的單品包款選擇！

JOSEPH AND STACEY — 經典多色百褶包，點亮整體穿搭

韓國明星愛用的設計師品牌JOSEPH AND STACEY，以其極具辨識度的「百褶包」風靡潮流圈。包身輕巧可折疊、可手提也可肩背，獨特百褶設計，輕盈結構與鮮明色彩，讓每一次出門都像是一場風格實驗。無論是週末外出還是日常上班，JOSEPH AND STACEY的百褶包造型吸睛又可愛，到哪都能成為目光焦點。

RavRac — 武器箱造型行李箱，外型與機能兼具

韓國都會旅人新寵——RavRac，以武器箱造型打造全新行李箱風格語言，結合抗撞又輕量結構、靜音滑輪與多隔層收納設計，滿足商務與休閒旅行雙重需求。RavRac 不僅是一咖行李箱，更像是一件時尚單品，完美融入韓系極簡穿搭風格。從韓國街頭潮人到國際旅人，RavRac完美展現旅途中的獨到態度。

mazi untitled — 郵差包輪廓裡的自由節奏

韓國設計品牌 mazi untitled，以極簡風格打造出機能與設計兼具的郵差包款。簡約輪廓中蘊藏實用性，獨特的磁吸設計與立體剪裁，讓包款在穿搭中成為點睛之品。品牌以「未命名」的自由定義精神，從使用者個人風格出發來詮釋包款。無論是街頭到通勤，日常到行旅，mazi untitled 的郵差包皆能恣意穿梭，展現純粹韓系個性。

ffroi — 如空氣般不喧嘩的風格宣言

以精緻工藝的語言，寫下專屬於「小眾」的時尚低語。品牌以we design the air around you.為概念出發，訴求如空氣般圍繞著生活的延伸，以此設計出空氣尼龍系列作為代表性包款。不是為了被看見，而是為了看見自己。擁有自我獨特風格的你，會在ffroi找到安靜卻堅定的共鳴。

今年夏天，uniarts不只是你的潮流穿搭靈感，更是你的型動攻略。即日起至8/31，全通路同步推出『韓潮出遊 傘閃迎夏』限定優惠活動，購買韓日潮流商品兩件即可享9折，官網全站滿額再送旅行頸枕，加碼會員消費點數3倍送，想要的潮流選品都更輕鬆入手！除了韓系品牌還有微旅首選tripose，夏日不可缺少的Wpc.遮光降溫晴雨傘、最多流行時尚包款都可以在uniarts一站逛足！uniarts邀你前來體驗，讓旅行與穿搭更有型、更潮感！

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