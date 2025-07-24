火力強度比肩傳統戰車　陸推新無人坦克可安裝紅旗-12

▲中國新推出「VU-T10無人地面車輛」履帶式無人坦克亮相。（圖／翻攝自中國兵器，下同。）

軍武中心／綜合報導

無人化作戰系統被視為全球軍武發展的未來趨勢，中國近日曝光一款新型無人坦克，車體不僅能抵禦7.62毫米槍彈等輕武器和手榴彈攻擊，未來還能安裝紅箭-12反坦克導彈，對外輸出的火力強度將一舉接近傳統的步兵戰車。

這款已被命名為「VU-T10無人地面車輛」的履帶式無人坦克，是由中國兵器工業集團公司旗下的中國北方工業有限公司（簡稱北方工業）所研製，採用油電混合增程式動力系統，發動機僅用於發電，車輛是由後部電機驅動。全電驅動設計使該無人坦克在叢林、山地等複雜地形中具備高機動性，最高行駛速度為 60公里/小時，最大續航里程超過200公里。

北方工業所公開的資料顯示，VU-T10重達11噸，炮塔上搭載有1門30毫米鏈式機關炮可應對地面部隊和步兵威脅極大的無人機、巡飛彈等小型低空慢速的航空飛行器。另有1門7.62毫米同軸機槍，則可用來對步兵等輕目標的阻攔射擊和殺傷，同時還設置2組干擾彈/煙霧彈發射裝置，能夠用來進行自我保護，讓來襲的反坦克導彈等偏離，喪失所需攻擊的目標。

值得注意的是，北方工業宣稱，該系統為吊艙安裝的紅箭-12反坦克導彈提供選擇。若在VU-T10無人戰車裝上這款導彈，讓其交戰範圍遠遠超出30毫米車載機關炮的射程範圍，火力強度已接近傳統的步兵戰車，同時提高對坦克、步戰車、自行火炮等戰場高價值目標的應對能力。

同樣由北方工業推出的紅旗-12是一款單兵反坦克飛彈，該系統全重22公斤，採用圓筒式運輸發射箱與模組化設計，同時透過紅外焦平面成像引導頭，可提供全天候作戰能力，射程為2000米以上，發射後飛彈可沿直線軌跡飛行，也可通過拋物線彈道攻擊戰車薄弱的頂部，串聯式聚能破甲彈頭設計，可穿透1100公釐厚的軋壓均質裝甲。