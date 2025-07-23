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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

AH-1W攻擊直升機打頭陣　三軍聯合火力夜間攻擊實彈演練

軍聞社／記者林庭暉屏東23日電

陸軍裝甲586旅22日晚間於三軍聯訓基地進行「三軍聯合火力實彈測考114之1、2號操演」夜間攻擊實彈測考，驗證部隊於夜間指揮管制與兵火力運用能力，提升部隊實戰效能。

夜間測考於日落後展開，操演想定模擬聯兵二營監偵排發現敵方偵查分隊接近我陣地前緣，隨即實施射擊驅離敵軍；隨後，陸航AH-1W攻擊直升機發起防禦先期射擊，摧毀敵先頭部隊與前進據點。同時，我方42迫砲持續以照明彈射擊目標區，以利我軍掌握當面動態。

接續則由砲兵及迫砲部隊實施防禦先期射擊，擾亂敵軍第一線部隊，遲滯敵方攻擊節奏與行動。隨後，CM32、CM32、CM34甲車及M60A3全面對敵展開防護射擊，砲兵部隊155榴彈砲、42迫砲亦同步實施效力射，壓制與摧毀敵主力部隊。

過程中，標槍飛彈排亦成功打擊敵裝甲指揮車，摧毀敵方指揮節點。在各部隊緊密協同作戰下，成功阻滯敵方部隊攻擊行動。

此次夜間實彈測考全程採實兵、實彈演練，考驗官兵夜間機動、觀測與射擊能力，檢視部隊於夜間低視度狀況下作戰效能，期許透過演練，持續檢討精進，強化部隊作戰能力。

▼夜間實彈測考採實兵、實彈演練，檢視官兵夜間機動、觀測與射擊能力。

▲▼夜間實彈測考採實兵、實彈演練，檢視官兵夜間機動、觀測與射擊能力。（圖／軍聞社）

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