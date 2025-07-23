魔鷹喪妻致詞！女主持險潰堤　球迷淚讚：不容易

記者葉國吏／綜合報導

台鋼雄鷹球星魔鷹（Steven Moya）的妻子近日抵達台灣後不幸離世，這場悲劇震撼了整個棒球界。22日魔鷹忍著心碎的痛苦上場比賽，用行動傳遞堅毅精神，賽後發表的一段感人致詞，讓現場的人無不動容。主持人沐妍強忍情緒，以專業態度完成賽事收尾，獲得球迷與網友一致好評。

▲魔鷹賽後與隊員擁抱。（圖／翻攝YouTube／CPBL 中華職棒，下同）

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魔鷹身為第四棒指定打擊，於首局便以高飛犧牲打送回隊友，助球隊取得第一分，並成為關鍵勝利打點。本場比賽，台鋼雄鷹全隊成員以黑絲帶示意，為魔鷹而戰，最終以7：1贏得勝利。賽後，他向現場5194名球迷致謝，並感激所有支持、鼓勵他的朋友，用真摯話語展現堅強與感恩。

▲魔鷹喪妻致詞，主持人沐妍表現獲得好評。

在發言中，魔鷹數度哽咽，坦言上周末的煎熬。他表示自己的信仰是基督，相信上天自有安排，雖然目前不完全理解祂的意圖，但仍會持續努力。他也提醒大家珍惜與家人相處的每一分每一秒。這番話深深打動現場，包括總教練洪一中及全體球員，大家都忍不住落淚，並在歌聲《逆風飛翔》中彼此擁抱。

賽事最後，主持人沐妍提高聲量，用略帶哽咽的語氣完成致詞，感謝現場球迷的支持，並呼籲大家珍惜家人、愛身邊的人。她的敬業表現雖然充滿壓力，但仍撐到離開球場。網友對此紛紛留言讚賞，認為她在如此艱難的場合仍能專業收尾，令人敬佩。有人表示「看的出來她也快哭了，但很敬業」、「沐妍真的表現很好，這場太不容易了」，給予她高度肯定。