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飛虎隊最後成員朱安琪歸葬台灣　谷立言：向改寫歷史的英雄致敬

▲▼二戰時飛虎隊最後一位成員朱安琪，安厝於碧潭空軍公墓。（圖／翻攝自美國在台協會 臉書）

▲▼二戰時飛虎隊最後一位成員朱安琪，安厝於碧潭空軍公墓。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

軍武中心／台北報導

高齡103歲的美國華僑朱安琪，是二戰時飛虎隊的最後一位成員，今年在美國去世後，家屬依照遺願，將骨灰安攜回台灣，安厝於碧潭空軍公墓。美國在台協會處長谷立言昨天也特別出席安奉儀式，「能與眾人一同緬懷朱上尉非凡的貢獻，並反思他所代表的價值，我們深感榮幸。」

▲▼二戰時飛虎隊最後一位成員朱安琪，安厝於碧潭空軍公墓。（圖／翻攝自美國在台協會 臉書）

朱安琪在抗戰時回到祖國加入空軍，並且成為第四大隊的一員，今年在美國舊金山去世，享受102歲。家屬依照遺願，將他骨灰帶回台灣。昨天上午，朱安琪靈柩由家屬扶靈護送至空軍碧潭公墓，並於祭堂舉行安奉儀式，司儀引領進行獻花、行禮與封龕等儀程，氣氛莊嚴肅穆。儀式完成後，靈位移入忠靈塔安奉，象徵空軍英靈長眠於忠烈之地，永垂不朽。

出席朱安琪安奉儀式的谷立言在臉書表示，「我昨天懷著莊嚴的心情出席了傳奇飛虎隊最後一位成員朱上尉(John Sun Chu) 的告別式」，儀式莊嚴而感人，「我們向這位勇敢奉獻、改寫歷史的英雄致上最高敬意。能與眾人一同緬懷朱上尉非凡的貢獻，並反思他所代表的價值，我們深感榮幸。」

▲▼二戰時飛虎隊最後一位成員朱安琪，安厝於碧潭空軍公墓。（圖／翻攝自美國在台協會 臉書）

谷立言表示，本月稍早，他也有機會造訪花蓮的飛虎隊紀念館，進一步了解這支隊伍的英勇事蹟與戰友情誼，這座紀念館保留了美台共同捍衛自由的歷史記憶，也讓他更加體悟雙方情誼的長久與深厚。

谷立言表示，「朱上尉的一生以及飛虎隊的精神」將持續啟發未來世代，同時也「再次提醒我們，那些為自由奮戰的人所做出的犧牲，以及守護這些故事的重要性。」

朱安琪家屬這次來台，也捐贈捐贈其生前珍藏之照片、筆記、徽章與文獻資料等，內容豐富，意義深遠。空軍司令部代表接受捐贈，並頒發感謝狀，感佩其無私奉獻，使承載歷史記憶的重要文物得以典藏於空軍司令部部史館，做為全民國防教育與歷史傳承的重要資產。

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