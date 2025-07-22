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妻懷孕7月待產中…租屋處突陷火海「夫妻2屍3命」！起火原因調查中

▲▼蘇濱路三段一棟三層樓獨棟建物，一名受困且已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態女性被緊急送醫搶救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭蘇澳大火，夫妻雙亡2屍3命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路三段一棟3層樓高民宅，22日下午發生嚴重火警！警消獲報到場搶救，先是在樓梯間發現一名女子，接著在3樓廁所發現一名男子，2人均失去生命跡象，經緊急送醫仍不幸宣告不治，據了解，2人為夫妻關係，妻子身懷約7個月身孕，一家3口命喪火窟令人鼻酸。

警消22日下午1時28分接獲民眾通報，蘇濱路三段民宅發生火警，隨即出動搶救，抵達現場後發現，一樓門口全面燃燒，緊急布水線控制火勢，並入室搜索，下午2時06分在2至3樓樓梯間處發現一名孕婦，但人已失去生命跡象。

▲▼蘇濱路三段一棟三層樓獨棟建物，一名受困且已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態女性被緊急送醫搶救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警消於下午2時15撲滅火勢，救災人員前往3樓搜索，在廁所處發現一名無呼吸心跳的男子，緊急將人送醫搶救，但2人均不幸身亡。據了解，透天厝屋主將房屋租給印尼籍的2名死者，以及另外菲律賓籍的1男1女，事發當時菲律賓籍2人恰巧外出逃過一劫。

而印尼籍的一男一女為夫妻關係，妻子懷有約6、7個月的身孕，在租屋處待產中，並未外出工作，而丈夫疑似是在附近的水泥廠打工，不料，2人雙雙葬身火海中，釀成2屍3命的慘案，至於詳細火警發生原因及經過，有待火調人員進一步調查釐清。

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