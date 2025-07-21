快訊／蘇花公路落石砸車釀2傷　再爆坍方「雙向阻斷」成停車場

▲▼蘇花公路台9線117.2公里處，今天下午4點50分坍方後阻斷交通。（圖／公路局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花公路台9線117.2公里東澳路段，今天上午10點發生落石砸車，造成一對夫妻檔受傷送醫，下午4點50分又發生坍方，土石阻斷交通，目前蘇花公路無法通行，沿線車輛大排長龍。公路局東區養護工程分局南澳工務段已調派搶修機具前往進行搶修清坍作業中。

蘇花公路台9線117K+200(東澳路段)受薇帕颱風外圍環流帶來強降雨影響，今(21)日下午16時50分發生落石坍方，導致道路雙向阻斷，公路局東區養護工程分局南澳工務段已立即調派搶修機具前往進行搶修清坍作業，因現場邊坡仍有間歇性落石發生，搶修團隊將俟現場邊坡較為穩定後立即進行搶修施工。

公路局表示，阻斷路段目前已由警察單位於東澳、南澳端協助進行遠端管制，並於省道沿線電子資訊看板(CMS)發布訊息，提醒用路人避免進入。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；颱風過後山區道路不穩定性高，請提前因應規劃避免受困滯留，並請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，持續注意道路管制訊息及預先規劃行程及相關應變措施。