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社會 社會焦點 保障人權

伊林前名模詐善款爽過奢華生活　豪車+名錶曝光...將公開拍賣

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲前名模涉詐挪善款買豪車，士林分署將於本月29日拍賣白色賓士G500豪華越野車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

伊林前名模蕭女與陳姓前夫及胞兄蕭男，打著「中華民國身障關懷協會」名義對外募款且侵占善款購車置產過奢華生活，士檢查扣蕭女名下JAGUAR、G500等7件奢品，將於7月29日於士林分署舉行拍賣會，開放民眾競標。

檢方目前如火如荼偵辦中，為避免這些奢華物件因久置貶值，影響被害人求償，由士林分署協助執行拍賣，包含一輛2008年出廠、外型剛毅的白色賓士G500越野車，以及1990年出廠、被譽為「90年代最優雅英國跑車」的JAGUAR XJS 3.6棕色古董跑車。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲Bell&Ross柏萊仕BRO5 Chrono Green綠面計時手錶。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，還有保時捷Panamera S、BMW 840Ci、520iA及Mini Cooper Clubman等車款，外加一只Bell&Ross柏萊仕BRO5 Chrono Green綠面計時手錶，機芯穩定又具收藏價值。

拍賣當日早上9點半起開放民眾現場賞車賞錶，並進行登記，10點準時開拍。現場可使用現金、匯款或刷卡付款，不過單筆拍定超過50萬元者，限匯款或刷卡。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲「90年代最優雅英國跑車」的JAGUAR XJS 3.6棕色古董跑車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

相關影片與物件介紹已上傳至士林分署官方網站與拍賣影片。想撿便宜或入手夢幻逸品的民眾，千萬別錯過這場奢華變價拍賣會。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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