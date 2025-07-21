雨用倒的…南迴鐵路多段無法通行　「土石淹鐵軌」慘況曝光

▲台東災情嚴重，多段台鐵南迴線尚無法通行。（圖／翻攝自Facebook／記者爆料網）

記者葉品辰／台東報導

交通部台鐵公司今(21)日表示，受短延時強降雨影響，包含大武=瀧溪站間、古莊=大武站間、知本=太麻里站間等南迴線多段路線暫時停止通行，台鐵台東工務段已動員人力、機具全力搶修，現軌道被土石淹沒慘況也流出。

受颱風外圍環流及低壓帶影響，東半部及南部地區持續有豪雨發生，台鐵南迴線大武至瀧溪間今天清晨路線中斷，大武=瀧溪站間水淹軌道、古莊=大武間邊坡土石鬆動滑落、知本=太麻里間水淹枕木，暫時停止通行。

台鐵台東工務段已動員人力、機具全力搶修，可以看到大雨沖刷的土石淹沒整個鐵軌、隧道內滿是積水。另因南迴公路亦受豪大雨影響，部分路段因土石泥流阻斷，尚無法進行公路接駁。

▲▼台東災情嚴重，多段台鐵南迴線尚無法通行。（圖／翻攝自Facebook／記者爆料網）

台鐵公司指出，受豪大雨影響致行經南迴線未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。