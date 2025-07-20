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柯文哲羈押禁見逾10個月　民眾黨主席身份最後開會畫面曝光

▲▼柯文哲以黨主席身份最後一次主持中央委員擴大會議。（圖／截自民眾黨Youtube）

▲柯文哲以黨主席身份最後一次主持中央委員擴大會議。（圖／截自民眾黨YouTube）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案、政治獻金案，目前仍被羈押禁見，至今已超過10個月，台北地方法院近來再開延押庭調查是否繼續羈押柯文哲與相關被告。柯文哲、民眾之聲等YouTube頻道，今（19日）晚再釋出新剪輯版影像紀錄，此次也曝光今年1月1日，柯文哲短暫交保後，最後一次主持中央委員擴大會議的畫面。

京華城案目前有4名在押被告，包括柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，柯的高中同學兼競選總統期間財務長李文宗。由於本次羈押禁見將在8月1日到期，因此台北地院近期陸續開庭調查是否有繼續羈押4人之必要。

針對柯文哲部分，因所涉罪名包括貪污治罪條例中的違背職務行為之收受賄賂罪，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，依規定，一審審理期間的羈押期限，第1次為羈押3個月，必要時可延押6次、每次2個月，即最長可達15個月。

民眾黨立院黨團主任陳智菡說，去年9月柯P在廉政署、北檢被連續疲勞偵訊數十小時、被羈押禁見4個月後短暫重獲自由，把握時間回新竹探視病重的柯爸，卻被不斷抗告的北檢撤銷交保，趕回台北開庭，再度遭到羈押禁見。

陳智菡說，幾次柯爸病危，柯家人申請讓柯P戒護探視，短短三十分鐘後，就殘忍截斷父子之間的緣分，再出北所已是柯爸的告別式。她表示，從去年9月到現在，柯P迅速憔悴了，雖然他的鬥志堅強，但終究是被重重鐵欄禁錮著，每一次看到柯在休庭時間要被法警上銬帶走，都讓人心如刀割。

陳智菡提到，今年1月1日，柯文哲在民眾黨中央黨部召開了最後一次緊急中央委員會，會中提出了請辭要求，說不能因為個人因素阻礙民眾黨的發展，甚至是干擾台灣的民主政治發展；她直言，「那是我此生開過最沉重的一場會議」。

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