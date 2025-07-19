鳳梨遭開12槍！接應男羈押、機車車主3萬交保　槍手涉多案已遭通緝

▲網紅鳳梨（吳泓逸）15日晚間開車被騎士槍擊。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

知名網紅「鳳梨」吳泓逸15日晚間才初體驗知名迴轉壽司，未料不久後隨即在嘉義市區遭槍手連開12槍，所幸無人受傷。檢警深入追查，17日率先逮捕涉嫌開車接應槍手的林男，並向嘉義地院聲押獲准；而機車車主賴女則以3萬元交保。檢警目前已經掌握槍手身分，其涉及多起案件早已被通緝，目前全案正進一步追查中。

嘉義市警方調查，鳳梨15日晚間吃完飯後，晚間8時5分與妻子共乘車輛行經博愛路二段處時，突遭一名騎士騎機車尾隨，隨後朝著鳳梨座車連開12槍，行徑十分囂張，恐嚇意味濃厚。警方獲報趕抵現場時，雙方均已離去，地面上還遺留12發彈殼，初步了解，這起槍案無人受傷。

警方指出，槍手鎖定車輛右後方射擊，犯案後將機車隨意停在路邊，並由另名林姓男子開車接應逃離現場，疑似往南部縣市逃竄。警方循線先逮捕接應的林男，林應訊時坦承犯案，但否認開槍，僅有協助載槍手離開逃亡，但由於部分證據遭林男刪除，有滅證行為，因此最終嘉義地院法官裁准羈押禁見。

警方追查後，發現當天槍手騎的機車並非贓車，而是登記在賴姓女子名下，研判槍手有高度可能性為賴女前夫的弟弟，因此在傳訊賴女後，諭令3萬元交保。檢警目前已經初步掌握槍手身分，表示嫌犯涉及多此案件，早已被通緝，現正進一步追緝，將全力將其逮捕到案，釐清開槍動機。

▼槍手騎機車尾隨鳳梨座車，並朝其連開12槍。（圖／記者翁伊森翻攝）