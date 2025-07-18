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最小詐團成員！11歲童被騙當提款車手　親媽全程陪同竟沒事

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲詐團許姓男子教未滿12歲男童提領詐款6萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

離譜！詐團成員許男涉嫌教唆1名未滿12歲的林姓男童，提領被害人遭詐騙匯入帳戶的6萬元現金。更誇張的是，男童提領時竟由親生母親全程陪同，與許男一同搭車前往提款地點。士林地院痛斥，許男利用無責任能力的兒童實施犯罪，構成成年人利用兒童犯三人以上共同詐欺罪，判處有期徒刑1年8月，其餘2名共犯也分別被判10月與1年2月徒刑。

詐團於去年4月以「解除風控」為由，騙取張姓女子9萬9,979元，先匯入第一層人頭帳戶。當日晚間，許男與另一名共犯于姓男子搭車，載著林童與其母親前往提款地點，由許男在現場指示林童操作提款機，提領出6萬元現金。款項先由林童交給許男，再轉交給于男。整起行動分工明確：林姓男童為第一層的「提領車手」、許為「監控車手」、于姓男子則為「收水車手」，形成典型的金流斷點設計。

剩餘詐款約4萬元，則由詐團轉入第二層人頭帳戶。李姓男子出面提領，林在旁監看，提領後交給林姓上游共犯。第二層提領中，李男為「提領車手」、林為「監控車手」、林男為「收水車手」，詐團以分層斷點方式，刻意規避查緝。

林童在偵查中供述，是經許男「教導」而輸入密碼提款，並將所提金額交付許男，後由許再轉交于男。他的母親全程陪同在場，與共犯一同搭車前往提款地點，但並未被列為被告。檢方調查認為，雖她陪同兒子提款，但無具體證據顯示其知情或參與詐騙行為，予以不起訴。

法官指出，林姓男童未滿12歲，依法屬無責任能力人，未具刑事責任，也未遭起訴。儘管他實際提領詐款，但未分得任何報酬，只是純粹被許利用為提款工具。

法院強調，許男明知林童未滿12歲、不具刑責能力，卻仍指使其提領贓款，行為構成《兒童及少年福利與權益保障法》第112條所定「成年人利用兒童犯罪」，依法應加重其刑，同時審酌3人角色與所得金額後，判許1年8月徒刑；李與林分別依三人以上共同詐欺罪判刑10月與1年2月。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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