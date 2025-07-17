　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

士林男丟菸蒂整棟雅房起火　鄰居「打開門」來不及逃活活燒死

社子島出租雅房火警釀1死6傷　七旬房客亂丟菸蒂遭起訴

▲北市士林區社子島出租雅房火警釀1死6傷原因曾姓7旬房客亂丟菸蒂釀災。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區一處出租雅房突發生火警，造成1死6傷悲劇。檢警調查發現，起火原因是2樓黃姓房客抽菸後未將菸蒂熄滅，隨手丟在房門口，引燃堆置雜物釀災，濃煙迅速蔓延整棟建物，導致40歲曾姓男子吸入高溫濃煙窒息身亡。士林地檢署偵結，依失火燒燬現有人所在建築物及過失致死罪起訴黃男。

火警發生在2024年10月7日凌晨0時18分，士林區延平北路八段242巷一棟3層樓加蓋的老舊民宅突發火警。警消獲報到場，火勢延燒迅速，約凌晨0時49分撲滅，共救出9人，其中2樓3人與4樓3人送醫治療，頂樓301號房的40歲曾姓男子則在昏迷狀態下被救出，送醫搶救後不治，整起事件共釀1死6傷。

該屋整棟改裝為出租雅房，住戶多為長者或外籍勞工。檢警勘查後確認起火點為2樓黃男房外，現場可見大量被燒毀的雜物、紙箱與塑膠袋，且全無熄火處理痕跡。火調科與警方研判，是黃男抽菸後將未完全熄滅的菸蒂丟棄在門口，經過蓄熱後引燃易燃物造成火勢蔓延，濃煙迅速向上竄升，讓3樓曾男措手不及，打開房門即遭嗆昏，倒臥浴廁門口最終窒息身亡。

黃男火災時也因傷勢嚴重，住進加護病房。出院後向警察表示，失火前有確實有抽菸，通常「菸蒂會在牆邊壓一壓就丟了」，未特別注意是否熄滅；偵查時他才坦承犯行。

鄰居與房客也作證說，黃男衛生習慣不佳，常在房門外堆放雜物與垃圾，還用藍色塑膠袋包紙箱當垃圾袋棄置於房前，形同潛藏火災風險。

檢察官認為，黃男明知吸菸後應確實熄滅菸蒂、集中收置於安全容器內，卻仍習慣性隨手亂丟，且房門口堆放大量可燃物，最終釀成火災奪走無辜住戶性命。經相驗與解剖確認，曾男死因為吸入高溫濃煙窒息致死，故依失火燒燬現有人所在之建築物罪、過失致死罪，將黃男起訴，為想像競合犯，應從一重之罪科刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張
Coldplay演唱會意外成「抓姦現場」！不倫男女身分被起底
江祖平燙傷怒控導播！返家痛哭　三立電視回應了
快訊／警戒升級！大雷雨猛砸1地「國家警報響」 9縣市豪大雨特
普發現金1萬要「舉債千億」　卓榮泰3張圖解釋
王義川又翻車！公報夾反罷文宣「時間軸」曝光　女鄰長1人扛鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南調查官涉貪洩個資遭羈押禁見　3大理由出爐

士林男丟菸蒂整棟雅房起火　鄰居「打開門」來不及逃活活燒死

花蓮火災4死！金鍊男「推開消防員、罵三字經」炎上　連發2文道歉

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

債務談判破局！他撂兄弟狂毆「家人也不放過」　7惡煞被逮

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

快訊／台南調查官涉貪洩個資遭羈押禁見　3大理由出爐

士林男丟菸蒂整棟雅房起火　鄰居「打開門」來不及逃活活燒死

花蓮火災4死！金鍊男「推開消防員、罵三字經」炎上　連發2文道歉

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

債務談判破局！他撂兄弟狂毆「家人也不放過」　7惡煞被逮

富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

GD展覽之亂！工作人員緊急開會　「周邊全改預購」粉絲排隊熱爆

「普發一萬元」的民粹陷阱　暴露在野黨犧牲台灣長期發展

Coldplay演唱會意外成「抓姦現場」！不倫男女親熱被拍　身分遭起底

《不良笑花》CP合體！　「潘瑋柏同框楊丞琳」勾回憶殺

愛過不代表適合！感情中出現「5大警訊」你該放生了

曾奪冬奧銅牌！挪威滑雪傳奇「遭雷擊身亡」　享年49歲

台積電懶人包　魏哲家笑答「AI需求可看市值4兆美元公司CEO」

江祖平怒控《願望》導播「燙傷沒喊卡」返家痛哭　三立電視回應了

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

社會熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

即／丹娜絲捲走屋頂　台南獨子「爬屋頂蓋帆布」摔死

鳳梨街頭被開槍　疲老闆IG限動「再繼續啊」秒刪

中壢越式按摩一條街被抄了！香豔辣妹曝光

應召集團老司機包車短褲38E爆乳妹直送

即／北檢突襲台師大！查扣血液檢體

鳳梨遭槍擊新視角曝光！槍手超車狂轟

鳳梨迴轉壽司初體驗後　遭開12槍...歐菈疑也在車上

妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！

鳳梨遭槍擊「當下沒報案」！1小時後才到警局

夜店外賓士車驚見男男交疊　超糗原因曝光

更多熱門

相關新聞

前社工不認失職害死剴剴　反問法官：要負什麼責

前社工不認失職害死剴剴　反問法官：要負什麼責

北市1歲男童剴剴遭虐死案，2名涉嫌施暴保母姊妹劉彩萱、劉若琳，一審各被判處無期徒刑與18年徒刑，而被控訪視失職又竄改記錄的兒福聯盟前社工陳尚潔，另被起訴涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（17日）開庭，陳女不認罪，自稱非「主責社工」、反問法官「不太確定我們要負什麼責任」，法官諭知今年（2025年）9月25日再開庭。

疑牛奶針害死車模界林志玲　回春名醫北檢應訊

疑牛奶針害死車模界林志玲　回春名醫北檢應訊

酒駕+違停市民高架撿東西釀3車追撞

酒駕+違停市民高架撿東西釀3車追撞

即／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒

即／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

關鍵字：

北市失火過失致死

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

普發1萬元喊卡合理嗎？6.2萬人投票結果曝

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面