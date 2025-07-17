士林男丟菸蒂整棟雅房起火　鄰居「打開門」來不及逃活活燒死

▲北市士林區社子島出租雅房火警釀1死6傷原因曾姓7旬房客亂丟菸蒂釀災。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區一處出租雅房突發生火警，造成1死6傷悲劇。檢警調查發現，起火原因是2樓黃姓房客抽菸後未將菸蒂熄滅，隨手丟在房門口，引燃堆置雜物釀災，濃煙迅速蔓延整棟建物，導致40歲曾姓男子吸入高溫濃煙窒息身亡。士林地檢署偵結，依失火燒燬現有人所在建築物及過失致死罪起訴黃男。

火警發生在2024年10月7日凌晨0時18分，士林區延平北路八段242巷一棟3層樓加蓋的老舊民宅突發火警。警消獲報到場，火勢延燒迅速，約凌晨0時49分撲滅，共救出9人，其中2樓3人與4樓3人送醫治療，頂樓301號房的40歲曾姓男子則在昏迷狀態下被救出，送醫搶救後不治，整起事件共釀1死6傷。

該屋整棟改裝為出租雅房，住戶多為長者或外籍勞工。檢警勘查後確認起火點為2樓黃男房外，現場可見大量被燒毀的雜物、紙箱與塑膠袋，且全無熄火處理痕跡。火調科與警方研判，是黃男抽菸後將未完全熄滅的菸蒂丟棄在門口，經過蓄熱後引燃易燃物造成火勢蔓延，濃煙迅速向上竄升，讓3樓曾男措手不及，打開房門即遭嗆昏，倒臥浴廁門口最終窒息身亡。

黃男火災時也因傷勢嚴重，住進加護病房。出院後向警察表示，失火前有確實有抽菸，通常「菸蒂會在牆邊壓一壓就丟了」，未特別注意是否熄滅；偵查時他才坦承犯行。

鄰居與房客也作證說，黃男衛生習慣不佳，常在房門外堆放雜物與垃圾，還用藍色塑膠袋包紙箱當垃圾袋棄置於房前，形同潛藏火災風險。

檢察官認為，黃男明知吸菸後應確實熄滅菸蒂、集中收置於安全容器內，卻仍習慣性隨手亂丟，且房門口堆放大量可燃物，最終釀成火災奪走無辜住戶性命。經相驗與解剖確認，曾男死因為吸入高溫濃煙窒息致死，故依失火燒燬現有人所在之建築物罪、過失致死罪，將黃男起訴，為想像競合犯，應從一重之罪科刑。