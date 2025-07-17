全台海拔最高星巴克將熄燈！結束22年營業　清境8月新規劃曝光

▲清境農場22年星巴克即將熄燈，改由台灣咖啡莊園進駐。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

清境農場著名地標之一、已經營22年的「台灣海拔最高的星巴克門市」傳出7月21日即將熄燈，引起網友討論。但業者表示，為滿足遊客求新求變的需求，規劃8月改由本土咖啡品牌台灣咖啡莊園進駐，對於清境地區的營運前景仍深具信心，但也尊重跨國企業之經營策略與營運考量的決策。

清境農場旅遊服務中心「紙箱王」門市經理陳維林12日在臉書發文，清境農場的星巴克門市即將熄燈。這家門市自2003年開業以來，因其特殊的高山位置而被視為清境的重要地標，同時象徵高山旅遊的魅力。然而，隨著商業策略的調整與地方觀光衰退，該門市的退場顯示清境地區的旅遊信心受到重挫。

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不過業者表示，儘管星巴克熄燈，為長期致力保持新鮮度及加強觀光吸引力、彰顯本土價值，特別引進台灣精品咖啡 (TGC, Taiwan Good Coffee) 就是希望以新穎方式服務遊客，提供有別於過去的飲品，來刺激旅客消費，等到新的咖啡品牌店開幕時，將號召轄下櫃商一同響應優惠政策、聯合行銷，將既有暢遊券、調降優惠票券升級，再規劃拍照打卡上傳等活動，一同帶領大家品嚐清境商場在地美食及遊玩小瑞士花園美麗風光。

清進農場進一步表示這裏不僅僅只有羊咩咩跟草原，更有國際級的馬術秀表演，還有自然風光及全世界最容易抵達的暗空公園，更是具有多元族群薈萃的地方，主要是滇緬義民從異域到此新故鄉的故事外，還有許多原住民族如賽德克、泰雅及布農族在地的文化歷史。

清境觀光協會與農場一直努力整合清境地區的觀光活動，如台北101合作療癒夏季限定《清境之美》現正在觀景台登場，將霧社、清境到合歡山之美，藉由國際觀光客眾多的台北101觀景台，向國內外遊客展現清境地區不同文化共融的深度旅遊底蘊，並規劃在8月1日原民日將仁愛高農原住民舞蹈帶往台北101表演，農場會攜手周邊商家及地方人民團體，共同聯合行銷清境地區觀光資源，期再創清境榮光。