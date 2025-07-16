新店BMW逆向撞CR-V！肇事76歲翁酒測值0.94　3人送醫

▲李男開BMW小客車酒駕逆向對撞本田CR-V，造成3人受傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名76歲李姓男子15日清晨駕駛BMW小客車，竟在祥和路逆向行駛，直接與對向66歲梅姓男子的本田CR-V對撞。造成3人受傷，其中梅男車內76歲王男頭部撕裂傷，所幸3人送醫後均無生命危險。警方對李男進行酒測，酒測值高達0.94mg/L，明顯酒駕，全案將依公共危險罪函送偵辦。

昨日清晨4時許，當時梅姓男子駕駛本田CR-V自小客車，載著王姓友人，沿新店祥和路往三峽方向直行。不料李姓男子駕駛的BMW 430小客車，竟逆向行駛，2車當場迎面猛烈對撞。劇烈的撞擊導致2車嚴重毀損，2車內3人也分別受到不同程度的傷害。李男手腳擦挫傷，梅男則頭部暈眩、多處擦挫傷，乘客王男更是頭部撕裂傷。3名傷者隨後都被緊急送往慈濟醫院救治，所幸均無生命危險。

警方獲報後趕抵現場，並對2車駕駛實施酒測。肇事的李姓男子酒測值高達0.94mg/L，明顯為酒駕；而梅姓男子酒測值則為0。警方將待李男出院後依公共危險罪函送台北地檢署偵辦。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

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