台南風災後驚見2米臭青母垂死掙扎　鄉親喝到水塔鳥屍水喊噁

▲台南市安南區王金樹里長，據報搶救1尾2米臭青母野放。（圖／翻攝自王金樹-蘇青癸臉書）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，安南區著名「蛇窟」公親里，災後也傳出蛇蹤！1條長達2公尺的「臭青母」卡在掛網中奄奄一息，王金樹里長火速徒手救蛇野放，更有住戶發現家中飲水「味道奇怪」，追查發現原來自家水塔蓋被颱風吹掀，疑小鳥跌入水塔溺斃，住戶喝了「鳥屍水」，直呼：「阿娘威！」

被稱作台南「蛇窟」的安南區公親里，因草叢廣闊，每當夏日就出現各種蛇類，但大多是無毒臭青母比較多，當地民眾一發現蛇蹤，第一時間就是通報「捕蛇高手」王金樹里長。

王金樹里長說，14日中午11時左右他接獲通報，有住戶家門外驚見一條大蛇在掛網中掙扎，他趕到現場發現是一隻無毒臭青母，長約2米、但蛇體狀況虛弱，立刻徒手將牠解救後野放。

此次颱風16級陣風，公親里許多房舍屋瓦飛脫落、鐵皮屋鐵皮掀飛、圍籬、圍牆整片傾倒，還有四合院倒塌。王金樹里長透露，有多戶住戶水塔蓋被風吹走，其中有一家人的自來水有「異味」，民眾追尋異味可疑來源，才發現家中水塔蓋被吹飛，有小鳥疑要喝水，竟掉入水塔淹死，可能死了好幾天，民眾發現時鳥屍都長蛆了，感到好噁心，馬上停水清洗清毒。