國小退休師揪家人合資200萬捐126台平板　台中消防局：感謝善行

▲國小退休老師王譽潤（中）揪7名家人合資，捐給台中消防局平板電腦。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市退休的國小女老師王譽潤，揪自家兄弟姊妹及親友共8人，集資2百多萬元購買126台iOS平板電腦，捐給台中市消防局作為勤務與救災使用，期許提升災害搶救能力與應變效率，消防局長孫福佑今（16日）天代表全體同仁致贈感謝狀，感謝王女士及眾親友的善行義舉。

王譽潤表示，基於感念消防人員日夜守護市民生命財產安全，並延續家族長輩和母親生平樂善好施精神，於是找來家人廖苑棋、吳明達、楊雁茹、王佩姿、王文山、楊曜聰、吳佳翰等8人，以有限的力量，支持第一線消防人員，更冀盼所捐贈的裝備能幫助救災弟兄執行勤務更加順遂，每一次的救災任務都能順利平安。

孫福佑指出，該批平板電腦將平均配置在各大隊、分隊，除了可以輔助任務派遣，內建資料亦可提供出勤人員查詢相關道路、水源與現場存放的化學物品等資訊，大大提升救災效率，並提醒第一線救災人員場域潛藏的危險因子，讓救災安全更有保障。

孫也感謝，此次王女士與眾親友的慷慨捐贈，展現民間支持公共安全工作的溫暖力量，也呼籲社會各界踴躍響應，發揮正向力量，攜手打造更安全、更有溫度的城市。