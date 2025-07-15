花蓮引進履帶型海灘搬運機組　克服全地形越野能力超強

▲履帶型搬運機組具備越野能力強，取代人力搬運，可有效縮短應變準備時間。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為強化海洋污染緊急應變效能，由環境保護局引進新式「履帶型海灘搬運機組」，以動力機械取代傳統人力搬運方式，大幅提升應變物資運輸速度及現場部署效率，為未來應對突發海洋污染事件提供強而有力的支援。

履帶型搬運機組具備越野能力強、對沙灘地形適應性佳等特性，能夠迅速穿越海灘、礫石灘與泥濘地形，有效載運大量應急物資、器材及吸油棉索、圍油欄等污染防治設備至事故現場。相較過去仰賴人力手提肩扛，不僅耗時耗力，也易影響應變時效，履帶機組的導入可望有效縮短應變準備時間，爭取黃金防堵時機。

▲環保局也配備多功能清洗車，能夠於海岸第一線迅速啟動清洗作業。

環保局目前也配備多功能清洗車，能夠於海岸第一線迅速啟動清洗作業，針對沙灘岸際大面積、消波塊與構造物上附著的油污進行高壓水洗、吸除與回收，大幅提升污染清除速度，降低油污對生態與景觀的長期影響。

縣長徐榛蔚表示，隨著國際對海洋環境保護意識的提升，建構在地化且具即時反應能力的應變資源日益重要，此次新式器材的導入，不僅提升地方應變量能，也展現花蓮持續朝向海洋永續治理（SDGs14）邁進的決心。縣府將持續盤點海岸線應變熱點與高風險區域，規劃更多機動部署方式，結合海岸巡弟兄、環保艦隊與海洋巡守隊之力量，打造快速、有效、協同的海洋污染應變體系，守護花蓮清澈的海岸線與豐富的海洋生態資源。