刺青猴逛鯊魚生態池「 伸手抓背鰭」　業者怒：怎麼會覺得好玩？

▲宜蘭礁溪金車生物科技水產養殖研發中心的鯊魚生態池是熱門景點。（圖／礁溪金車生物科技水產養殖研發中心提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪金車生物科技水產養殖研發中心的鯊魚生態池，遊客可近距離餵食鯊魚，成為熱門景點。然而近日卻有人發現，有一名身穿白衣、手臂刺青的男子，突伸手抓住鯊魚背鰭，造成鯊魚受驚嚇猛烈擺動身體、濺起大量水花，行為引發爭議。宜蘭動植物防疫所表示，鯊魚未受傷，但若因類似行為導致動物受傷，恐違反《動物保護法》，可處1萬5千元至7萬5千元罰鍰。

近日有遊客參觀礁溪金車生物科技水產養殖研發中心的鯊魚生態池時，一名身穿白衣、手臂刺青的男子趁鯊魚靠近水池邊時，突然伸手抓住鯊魚背鰭，導致鯊魚無法移動。鯊魚受到驚嚇後，猛烈擺動身體掙脫，濺起大量水花。男子雖然鬆手放開鯊魚，但臉上仍洋溢著笑容，似乎對自己的行為感到得意。目擊遊客對男子行徑相當不滿說：「怎麼會有人覺得這樣好玩？」

金車業者說，確實蠻生氣，現場有張貼警語也有說明，對於民眾不文明的行為感到生氣，只能說參觀遊客素質並不是這麼優良，也會加強注意事項及宣導，目前這隻被拉背鰭的鯊魚，沒有因遊客行為受傷，所以沒有打算提告，但強調「你的好玩別人不會覺得好玩」。

業者表示，現場已設置警告標示，並有工作人員巡邏，未來將加強管理，避免類似不文明行為再度發生。鯊魚生態池成立約6年，因宜蘭是漁業重鎮，業者希望生物呈現能讓民眾更深入海洋教育，池內目前有20隻鯊魚，總類約5種。

宜蘭動植物防疫所聯繫業者後，確認鯊魚並未受傷，但依《動保法》第30條第1項規定，任何惡意或無故搔擾、虐待、傷害動物的行為均屬違法，若導致動物受傷，可面臨罰款。業者則表示，現場已設置警告標示，並有工作人員巡邏，未來將加強管理，避免類似不文明行為再度發生。