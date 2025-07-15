32歲女律師為出國留學兩度行竊　偷得1萬3700遭判刑、申誡

▲32歲女律師偷竊1萬3700元被台北地方法院判刑又被律師懲戒委員會懲處。（圖／翻攝自Google街景地圖）

記者葉品辰／台北報導

現年32歲的邱姓女律師2022年出國留學前，在健身房置物櫃內，偷走別人的1萬3000元現金，事後雖賠償對方5萬元，仍被法院判處拘役20日確定，台北地檢署將邱女移付懲戒，律師懲戒委員會認為，邱女僅因一時貪念下手行竊，有損律師名譽、專業與形象，決議申誡處分，須自費接受律師倫理規範6小時研習。

知名大學畢業、執業律師的邱女在2022年7月7日中午於北市信義區某健身房女性更衣室內，竊取黃姓女子放在置物櫃內1萬3000元現金，黃女報警處理。同年8月3日下午，邱女又在該店偷走陳姓女子置物櫃內的700元現金，陳女報警後，警方調閱監視器將邱女依現行犯逮捕，也一併查獲邱女另偷竊黃女犯行。

對於偷竊陳女700元一案，邱女當庭認罪，台北地院考量她具悔意，2022年12月依竊盜罪判罰金6000元，緩刑2年。至於偷竊黃女1萬3000元案，邱女亦認罪，辯稱事後黃女要求他賠償5萬元，否則就將此事告訴他家人，邱女只好賠償。但黃女否認收到5萬元賠償，也拒絕出庭，法官依銀行提供的邱女提款紀錄，認定邱女已賠償，犯罪所得也已發還黃女。

邱女哭稱準備出國留學，因學費高達400萬元感到負擔，看見置物櫃內放有現金一時貪心。法官認為金額不大，且邱女有悔意，從輕量刑。北院2023年11月依竊盜罪判處邱拘役20日確定，北檢則依《律師法》規定將她移付懲戒。

律懲會認為，邱女的盜竊行為雖與執行律師職務無涉，但僅因一時貪念而竊盜的行為，仍有損律師之名譽、專業與形象，決議予邱女申誡處分，邱須自費接受律師倫理規範6小時研習。