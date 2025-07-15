樂檸漢堡「珍奶堡」全門市限量開賣　夾了牛肉排、炸雞排

▲樂檸漢堡推出3款珍奶堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「樂檸漢堡」把台灣經典手搖飲「珍珠奶茶」變成漢堡，推出3款珍奶堡，選用特製奶茶醬及Q彈珍珠分別搭配手打牛肉排、炸雞排，還有蔬食堡選擇，即日起於全門市限時開賣，每日限量、售完為止。

▲珍奶堡以套餐形式販售。

樂檸漢堡全門市即日起至9月15日推出「珍珠奶茶堡」限定套餐，一共有3款珍奶堡，包括「樂檸珍珠奶茶手打牛堡」，自製雲感漢堡包夾上手打牛肉排、特製濃醇奶茶醬，再搭配Q彈珍珠，打造鹹甜交織的口感；「樂檸珍珠奶茶雞排堡」、「樂檸珍珠奶茶蔬食堡」則是分別搭配炸雞排、酥炸海味蔬食排，打造台灣味組合及滿足無肉蔬食控。

每份套餐內含漢堡1份、捲捲鮮蔬杯及任選55元飲品，售價皆為275元，每日數量有限，售完為止。

▲達美樂推出「韓風炸雞火山披薩」。

達美樂近日限時限量開賣全新「韓風炸雞火山披薩」，把韓式炸雞放在披薩上，搭配微辣香甜道地韓風醬汁，還可以沾著濃郁起司熔岩醬搭配，每一口都能吃到濃郁口感。

為歡慶新品上市，火山披薩全系列可享外帶5折優惠，並推出2款韓風套餐組合，包括「韓風豪爽套餐」內含韓風炸雞火山大披薩、韓風香雞、韓風地瓜薯條，再搭配任選一顆經典或招牌系列大披薩及1.25公升大可樂，售價969元；「韓風潮味套餐」內含韓風炸雞火山大披薩、韓風香雞、紫薯地瓜球和1.25公升大可樂，售價799元。