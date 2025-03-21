中國「平價版威而鋼」賣不動了！　白雲山嘆：市場競爭加劇

▲「金戈」仍是白雲山最賺錢的產品。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣州白雲山醫藥一款號稱「平價版威而鋼」的壯陽藥「金戈」先前紅極一時，可謂是白雲山最熱門的產品。不過，白雲山（600332.SH）日前發表的2024年年報顯示，業績下滑明顯，其中，產品枸櫞酸西地那非片（即「金戈」）罕見下滑近20%。

據《新浪財經》報導，該份財報顯示，公司營業收入約749.93億元（人民幣，下同），年減0.69%；歸母淨利約28.35億元，較去年同期下降30.09%；扣非淨利約23.56億元，較去年同期下降35.18%。這是自2018年以來，最糟糕的紀錄。

報導指出，「金戈」是男科用藥，用於治療勃起功能障礙(ED)。 2024年「金戈」的營業收入為10.34億元，年減了2.55億元，庫存量增加了49.78%。與2023年的1.01億片相比，2024年的銷售量降至8,785萬片，減少了1332萬片，降幅13%。

▲金戈銷量年減13%。（圖／翻攝自微博）

儘管如此，「金戈」的毛利率依然高達91.32%，與茅台酒相當。即便銷量下滑，「金戈」依然是白雲山最暴利的單品，但利益分配問題一直存在。

根據財報披露，枸櫞酸西地那非片的產權屬於白雲山科技公司，生產單位是白雲山製藥總廠，2014年輝瑞的萬艾可專利保護失效後，白雲山迅速入局並推出「金戈」，市佔率一度達50%。然而，雙方在利益分配上產生了爭議，導致白雲山對這部分收益進行了提列。

▲金戈被稱為平價版的威而鋼。（圖／翻攝自微博）

白雲山對此表示，2024年「金戈」銷售下滑的原因，包括競品數量增加、市場競爭激烈以及公司調整促銷政策，尤其是齊魯製藥將西地那非價格壓得很低，網路平台上300mg（25mg*12）零售價僅37元，相當於3元一片，此外，在2020年國家第三批藥品集採中，齊魯製藥以24.98元的價格得標，降價幅度達90%。

目前，中國國內已有20家廠商推出枸櫞酸西地那非片，競爭愈發激烈。他達拉非片也對「金戈」構成衝擊。相較於西地那非，他達拉非的藥效可以持續36小時，且不受進食與飲酒的影響。多家廠商如江蘇萬邦醫藥、山東新華製藥等已推出相關產品，白雲山未來將面對的市場競爭，恐將持續加劇。